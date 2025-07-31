150萬失智新藥「1款不納健保」　石崇良：另一款明年初完成討論

▲失智症新藥日前已經在醫院開打。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部食藥署日前核准2款早期阿茲海默症新藥，但治療需自費至少150萬。健保署長石崇良今日表示，其中有一款已經申請健保給付，但長期效益上，還需要更多數據支持，所以專家不建議納健保，另一款則剛提出申請，會執行醫療科技評估，進一步研議是否納入健保。

食藥署今年核可美國與日本合作研發的「樂意保（LEQEMBI）」與美國禮來藥廠研發的「欣智樂（KISUNLA）」兩款針劑，分別有助延緩病程26%和35%，但必須在醫院施打，而兩款藥物需自費百萬以上，對患者來說是一大負擔。

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立法院衛環會今日排議「2026失智症防治照護政策綱領」進行報告與質詢，不少立委都詢問失智新藥是否納入健保給付？石崇良表示，兩款單株抗體新藥目前都有取得藥證，納入健保都需要按照程序進行申請。

石崇良說，欣智樂已開過專家會議討論，雖然臨床試驗有療效，但長期效益需要更多數據支持，因此不建議納入健保，樂意保則在7月剛提出申請，接下來要進行45天醫療科技評估，再進到專家會議討論是否納入健保，預估明年初完成討論。

另外，健保署在2022年6月起新增給付獎勵鼻胃管移除，不過成效不佳。石崇良表示，獎勵適用對象會從插管3個月以上，放寬到1個月以上，也會進一步和長照基金合作，納入長照住宿式機構，預計今年底前上路。