球友揪團看泌尿科！18洞打太久全因「頻尿」　檢查驚見攝護腺肥大

▲男性越來越願意正視泌尿健康，甚至有揪團看診希望解決頻尿問題，示意圖。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

有三名50多歲男性結伴來泌尿科就診，原來他們是高爾夫球友，每次打球中途都有人「尿遁」，十八洞打下來要花很長時間，彼此分享後覺得有必要解決一下頻尿困擾，索性一起掛號就診不尷尬，也能互相鼓勵。檢查之後，其中兩人分別確診為攝護腺肥大與膀胱過動症，治療後獲得改善。

收治個案的開業泌尿科醫師顧芳瑜指出，過往男性長輩對泌尿問題往往難以啟齒，到現在願意正視泌尿健康，「揪團看泌尿科」本身就是一種正向觀念的改變。而攝護腺肥大與膀胱過動症是中年男性常見的泌尿困擾，因兩者的症狀高度相似，都可能出現頻尿、夜尿、急尿等情形，常讓人混淆，但治療方式其實略有不同。

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顧芳瑜說明，攝護腺肥大主要是攝護腺體積逐漸增大，壓迫尿道，造成排尿不順、尿流變弱、殘尿感等問題，較常見於50歲以上男性。而膀胱過動症則多與自律神經失調或壓力有關，膀胱會在未充滿時就提前發出「尿意」訊號，導致患者即使尿量不多，也頻繁感到想上廁所。

他也提醒，這兩種疾病偶爾會同時存在，更需專業判斷。臨床上會安排超音波檢查、尿流速測試等輔助診斷，協助確認病因。有不少男性對「攝護腺超音波」感到抗拒，是因為過去需從肛門進行檢查，顧芳瑜說，像診所現已採用「腹部超音波」，從肚皮即可清楚觀察攝護腺大小，舒適度大幅提升，不必再害怕就診。

治療上，攝護腺肥大可視情況採藥物治療，或選擇水蒸氣消融術、攝護腺拉提等微創手術，特別適合希望縮短恢復期的職場中壯年男性。膀胱過動症則以藥物穩定神經訊號為主，但因需長期服藥，有些患者會感到心理壓力，也可考慮經皮脛神經電刺激（PTNS）或每日貼片等替代療法。

顧芳瑜建議，40歲以上男性可上網搜尋或至診所索取「IPSS攝護腺評量表」，透過簡單問卷自行檢測泌尿狀況，若分數達10分以上就應儘早就醫，以免延誤。