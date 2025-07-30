醫曝「沈玉琳病因2大可能性」　黃疸表現相似易混淆

記者洪巧藍／台北報導

藝人沈玉琳昨日驚傳住進三軍總醫院加護病房，據傳病因可能是猛爆性肝炎，另也傳往胰臟癌的方向釐清中。醫師指出，猛爆性肝炎往往來得又急又快，可能的原因包含B、C肝、酒精性肝炎等；至於胰臟癌通常不會造成猛爆性肝炎，其中一種可能性是因為「黃疸」表現相似，實際上是肝衰竭，另一種可能性則是兩種疾病同時發生，但機會也不高。

▲藝人沈玉琳昨日驚傳住進三軍總醫院加護病房，資料照。（圖／記者湯興漢攝）

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據了解，沈玉琳長期患有B型肝炎，去年底開始進行減肥，短期內瘦了17公斤，但上週錄影時卻身形暴瘦，且面色蠟黃，昨更是突然住進三總，還在釐清病因。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長戴嘉言受訪表示，肝炎有分為急性與慢性，所謂「猛爆性肝炎」意味著來得又快又急。而肝炎重視的是嚴重度，有些人可能發生肝炎但沒有明顯症狀，有的人則會黃疸、水腫、腹水、腦病變、肝昏迷，嚴重會有生命危險。有的人可能一陣子就可以恢復，但也有人會演變到肝衰竭，需要換肝。

談到常見的原因，戴嘉言分析，例如慢性B肝、C肝急性發作，酒精性、脂肪性的肝炎，甚至有人可能是因為藥物、毒物或者化學藥品引發；以B肝引起的猛爆性肝炎為例，只要及時給予抗病毒藥物就可以完全恢復。

至於是否會是癌症引起，戴嘉言指出，和肝臟相關的癌症可分為兩類，第一是原發性肝癌，腫瘤就發生在肝臟，另一種是轉移型，可能本身有肺癌、乳癌，腫瘤卻轉移到肝臟來，但是一般而言，這些癌症不太會造成猛爆性肝炎。

而目前懷疑的胰臟癌方向，戴嘉言直言「胰臟癌本身極少直接造成猛爆性肝炎。」如果罹患胰臟癌又有肝炎，可能情況包含腫瘤壓迫膽管造成黃疸，在臨床上表現類似肝炎，但實際診斷則是膽道阻塞或肝衰竭；另也可能是胰臟癌與肝炎同時發生，但此機率非常低，還是要等待檢查結果才能比較明確判斷。

戴嘉言強調，要避免猛爆性肝炎，一方面是從B、C肝預防著手，另一方面在飲食要注重低油少鹽，飲酒上也必須要控制。

國民健康署將於8月1日起擴大公費B、C型肝炎篩檢對象，下修年齡為民國75年以前出生至79歲的民眾終生可免費做一次檢查。國健署強調，只要接受篩檢、配合治療，就有機會完全治癒，避免未來發展為肝硬化甚至肝癌的風險。