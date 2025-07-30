沈玉琳住加護「意識清醒」　目前狀況穩定、病因還不明

▲主持人沈玉琳。（資料照／記者姜國輝攝）

記者洪巧藍／台北報導

藝人沈玉琳昨日驚傳住進三軍總醫院加護病房，據傳病因可能是猛爆性肝炎，也在了解他的胰臟有無異常。消息人士指出，沈玉琳確實因為肝炎送醫，但什麼原因造成還沒有辦法診斷，需進一步檢查釐清。所幸他目前狀況有穩定下來，人也都清醒。

據了解，沈玉琳日前宣稱為家人、為自己的健康要瘦身，而且成果相當顯著，不到一年便減重高達17公斤，但上週錄影時卻身形暴瘦，且面色蠟黃，昨更是突然住進三總，外界均感意外，不過他的家人、好友至今仍未透露他的病因。三總今日發布聲明，因涉及病人隱私，院方不方便回應。

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消息人士指出，沈玉琳確實因為肝炎等病況就醫，但這只是「果」，引發的「原因」還不清楚，所以還在做各項檢查查明，診斷尚不明確。而好消息是他目前狀況有穩定下來，人是清醒的。

根據《ETtoday新聞雲》稍早掌握消息，三總組成跨科團隊救治沈玉琳，目前除肝臟的狀況之外，也不排除胰臟方面的疾病，特別是他入院前多種徵兆，例如暴瘦、黃疸等，雖可能是肝炎，但也和胰臟癌相似，團隊正全力搶救。而稍早沈玉琳助理私下透露最新情況，據悉報告今會出爐，「目前都還在觀察，要等報告。」