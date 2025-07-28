高油高糖食物害大腦「快樂開關」失靈　專家教3招逆轉

▲最新研究發現高油、高糖食物吃多，腦部快感會鈍化，甚至愈吃愈不開心。（圖／CFP）

記者邱俊吉／綜合報導

吃到含糖的食物，或外皮酥脆的炸物，常讓人感到心情愉悅，不過一項國外研究發現，這類美食吃多了，腦部產生的快感會愈來愈少，此現象稱為「享樂感降低」，但還好可以逆轉，只要暫停吃一段時間，再次享用又會感覺美味、快樂。

諮商心理師蘇琮祺在臉書分享此研究，由美國加州大學的研究團隊進行，最近發表於國際頂尖期刊《Nature》，內容聚焦高熱量飲食對大腦的影響；結果顯示，攝取高脂、高糖飲食，會影響大腦一條與「快樂及動機」有關的神經路徑，從伏隔核（NAc）連到腹側被蓋區（VTA），也就是吃到喜歡的食物時，會使人感到愉悅的區域。

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根據動物實驗，當老鼠長期吃高脂飼料後，這條路徑會失去反應，對於原本會讓牠開心的食物將逐漸無感，這與許多人在減脂期間的挫折類似，不是不想控制，而是對吃的快感下降，進而變成習慣或逃避。

此外，該研究找出「神經降鈉素」（Neurotensin，NTS）此關鍵物質，其猶如負責傳遞「愉悅」的郵差。實驗發現，正常飲食的老鼠有許多NTS，對甜食反應強烈，但長期吃高脂飼料後，NTS濃度會下降，導致對甜食興趣減弱。

不過研究也顯示，大腦對此有彈性，團隊提供老鼠正常飲食2周後，NTS濃度、神經活性均逐漸恢復，對甜食的興趣也重新燃起。

蘇琮祺寫道，從研究結果可發現，吃太多高油、高糖食物會使大腦麻痺、快樂遞減，且會改變大腦神經路徑，導致對這類食物產生依賴，但只要停止這種吃法，快樂、味覺都可以找回來。

蘇琮祺建議，若網友最近感覺「愈吃愈無感」，可嘗試以下3種方法：

●不壓抑自己，但調整為慢慢吃、好好吃，找回對味道的感受。

●少吃加工、高熱量食品，以免大腦麻痺。

●相信大腦可修復，改吃清淡食物，一開始會覺得沒味道，但只要幾周，味覺、快樂感都會慢慢恢復。