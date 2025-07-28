小確幸擋不住剝奪感　研究：收入差距會慢慢偷走幸福

▲許多人以為收入不如人可以用小確幸心態來補，但研究發現實際很難達成。（圖／視覺中國CFP）

記者邱俊吉／台北報導

當收入不如人意，許多民眾會發揮「小確幸」心態，來安慰自己過得還不差，不過國內學者發現，賺的錢若與社會階層相似者比起來落差較大，如此形成的「相對剝奪感」終究將超越小確幸，心理建設還是會破防。

台灣大學健康行為與社區科學研究所教授陳端容表示，某些國家並不富裕，當地民眾的幸福感卻不低，最著名的例子便是不丹，這也代表個人實際收入的高低，不足以左右自我幸福感的認定，但在較先進國家如台灣等，因社會貧富差距明顯，民眾收入低於自己的社會階層所產生的相對剝奪感，可能會比均貧或均富的國家更明顯，故與團隊成員郭俊東、游斯然、廖培珊等，就此議題展開研究。

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陳端容指出，研究團隊利用中研院人文社會科學研究中心2020年「幸福溫度計調查」、共訪問民眾約1600人的資料，其內容除了請民眾回答自覺有多幸福之外，並自我估計正職、兼差、獎金、投資、房租、退休金、菜錢、家人給的零用錢等收入，團隊再根據收入總和，分為「沒收入」到「月收入20萬以上」共18個級距，並計算「相對剝奪指標」，當個人與相似社會階層賺錢較多者的收入差愈大， 指標愈高分。

此外，關於自覺被剝奪感的評量，則是以2個問題為依據，包括「您認為您目前生活水準和您的努力比起來公不公平？」，與「跟那些條件和您差不多的人相比，您認為您目前生活水準比他們好還是差？」。

分析結果顯示，民眾的相對剝奪指標若愈高，幸福感、健康狀態、家庭關係等重要生活品質指標得分愈低，自覺被剝奪的感受也愈強烈。

陳端容指出，相對剝奪感會使人認為自己沒有被公平對待，因此容易產生不滿情緒，而這樣的不滿往往隱藏於日常生活自然而然的比較中，即使表面看得開，長期仍可能累積心理壓力。

窮不一定不快樂，但太窮想快樂恐怕很難。陳端容表示，民眾若處於收入差距持續擴大的環境，相對剝奪感便可能默默侵蝕幸福與健康，故政府不僅要追求繁榮，更應致力改善貧富落差，才能有效降低社會中的不滿。