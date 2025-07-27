挺罷方情緒低落　醫建議暫離政治訊息：選舉的影響才剛開始

▲726大罷免首波投票落幕，以大罷免大失敗告終。（圖／路透）

記者趙于婷／台北報導

726大罷免首波投票落幕，以大罷免大失敗告終，但「選後症候群」的影響可能才剛開始。醫師黃軒在臉書指出，選舉症候群不是醫學上的診斷，但卻是在一系列選舉結果公布後，人們可能經歷到的心理變化起伏與生理不適。

有研究指出，政治事件確實會對個人的心理健康產生影響。黃軒說，根據科學家歸納，選舉會造成人的情緒波動大，包括「強烈的情感投入、理想與現實的落差、社群壓力和資訊轟炸和對未來的擔憂」，就像一場漫長的心理戰，你的情緒會隨著選戰的白熱化而起伏，而結果揭曉的那一刻，就像引爆點，情緒的壓力瞬間釋放或累積。

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選舉期間，社群媒體上充斥著大量的政治資訊和激烈的討論，這可能加劇焦慮和壓力，選後發現周遭朋友或家人有不同的政治立場，也可能產生摩擦或疏離感，另外，選舉結果可能會讓人對國家的未來走向感到不確定甚至恐懼，進而產生焦慮。

對此，黃軒建議，如果正在經歷選後症候群的影響，要「接受你的情緒、暫時與政治保持距離、重新連結生活、尋求支持、運動與健康飲食」，選後這段時間，試著減少政治新聞的閱讀或是避免和政治立場不同的人進行激烈辯論，給自己一個「數位排毒」的機會，讓大腦休息一下，多把注意力轉移到生活中其他美好的事物上。