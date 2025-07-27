情緒也會中暑！醫曝研究：每升1度「憂鬱風險增7%」

▲醫師指出，高溫可能導致「氣候型憂鬱」。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

台灣夏天炎熱，除了可能發生中暑等熱傷害，還有人會出現失眠、心情低落、煩躁易怒等現象。精神科醫師指出，這可能是「氣候型憂鬱」找上門，台灣與國際研究都指出，長期處於高溫與高濕環境，會增加憂鬱與焦慮風險，研究發現，一旦年均溫超過23°C，每上升1°C，重度憂鬱症風險將增加約7%。

精神科醫師楊聰財指出，極端氣候在不知不覺中影響我們的心理健康，刊登於《總體環境科學》的台灣研究指出，生活在年均溫20.3°C到23°C之間的地區，憂鬱風險最低。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另國際期刊也證實，高溫＋濕度會讓人更焦慮憂鬱。楊聰財說，高溫還會加劇原有精神疾病，提升急診與住院機率，根據國際研究估計，氣溫每升高1°C，憂鬱風險提高24%、焦慮風險提高21%，濕度每增加1g/m³，心理壓力症狀上升6%，且洪水、熱浪等氣候災害，顯著提高焦慮與憂鬱症發病率。

楊聰財也提到，高溫會擾亂大腦神經傳導物質如血清素與多巴胺，並降低睡眠品質，且長期的高溫環境也容易產生「熱壓力」，讓人感到煩躁、焦慮甚至無助，進而觸發或惡化憂鬱症狀。

他強調，夏季因情緒困擾就診的個案確實會增加，除了氣溫本身帶來的生理負擔，還有如生活作息混亂、社交活動減少、家庭衝突增加、學生課業與未來壓力等，都可能疊加影響心理狀態。

楊聰財提醒，對於原本就患有憂鬱症的人來說，夏天可能是一大挑戰，身體的不適感會放大精神壓力，造成情緒更加難以調整，甚至加重病情，建議除了持續治療追蹤，也應避免曝曬在高溫下的活動和維持睡眠狀況。