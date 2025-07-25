早產女嬰染RSV呼吸窘迫插管住加護　健保給付單株抗體助預防

▲RSV單株抗體健保擴增給付未滿36週早產兒。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

34週早產兒蔡小妹，在一個月大時感染RSV，先是發燒、呼吸「咻咻」聲症狀，接著出現嘴唇發紫、呼吸窘迫症狀，緊急送醫插管維持呼吸，住進加護病房一週，讓家長心急如焚。為了預防早產兒感染RSV引發重症，健保今年6月1日起擴大給付RSV單株抗體，從未滿33週放寬至未滿36週都可使用，預估一年受惠早產兒約8600人。

台灣新生兒科醫學會理事長、義大醫院副院長楊生湳表示，早產兒一旦感染RSV，重症與住院的機率都比足月兒高，在台灣每年約有1,000名嬰幼兒因感染RSV而住院。此次健保署擴增給付RSV單株抗體至未滿36週的早產兒，接軌日韓RSV預防政策，讓每位早產兒都能在健保的保護傘下安心長大。

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台灣早產兒基金會董事、馬偕兒童醫院新生兒科主任張弘洋指出，RSV是導致早產兒急性下呼吸道感染的主要病毒之一，具高度傳染性與潛在重症風險，早產兒若在出生後3個月內感染RSV，住進加護病房的比率高達7成6；早產兒感染RSV近5成需要插管輔助呼吸，更令人憂心的是，一歲前感染的早產兒，未來5年內罹患氣喘機率高出3倍。

健保署長石崇良表示，國內新生兒約有10％屬於早產，統計顯示，國內每年因為「感染」住院的病人約20萬人，若以年齡層區分，9歲以下約10萬人最多，其中又以早產兒風險最高。RSV單株抗體若從33週擴充到未滿36週施打，從實證上看起來確實可以降低出生後第一年高風險感染，雖然一劑要價1萬元，費用並不低，但健保花個幾億卻能保護更多孩子順利健康長大。

台灣新生兒科醫學會秘書長林明志指出，經臨床研究顯示，感染RSV住院案例多半發生在新生兒出生後3至6個月內，且33-35週早產兒出生後6個月內感染RSV住院時間可長達超過一週，為高風險的早產兒施打3至6個月的預防性單株抗體，可以有效降低感染RSV的住院率、住院天數以及需要使用呼吸器的機會。

林明志強調，RSV並無專門的治療藥物，單株抗體是目前具多國實證的預防藥物，安全且針對高風險族群具有保護力，對胎齡32至35週早產兒，可降低80%的RSV相關住院風險。

台灣新生兒科醫學會常務理事、馬偕兒童重症醫學科主任彭純芝呼籲，符合健保給付條件的早產兒寶寶，若仍在一歲以內，應盡速回院接種RSV單株抗體，透過按月接種時程。