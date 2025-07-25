台大減肥專家30年秘笈公開　8周健康瘦4.9公斤「褲子小一號」

▲台大醫院打造全方位醫學級減重計畫，助你健康瘦、不復胖。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

根據國健署統計，國內18歲以上成人過重及肥胖率高達50.8%，減肥已成為人生重要課題，但是要如何做才能健康瘦？台大醫院減肥班今（25）日出版新書，分享開班超過30年的減重經驗，平均每人在8周內可瘦下4.9公斤，腰圍縮小5公分，相當於褲子尺寸少了一號。

台大醫院院長吳明賢指出，隨著生活型態改變，肥胖已經成為全球已開發國家流行的文明病，而且越來越多的研究顯示肥胖和許多疾病相關。資料顯示，台灣十大死因中有八項跟肥胖有關，包含癌症、糖尿病、心血管疾病等。近年肆虐的新冠肺炎疫情中，肥胖者的死亡率是非肥胖者的3.68倍。

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台大醫院副院長婁培人致詞表示，脂肪是人類最忠實的朋友，因為它始終不離不棄，坦言自己也嘗試減肥多次，深知坊間流傳太多奇奇怪怪的減肥方式，有些做法甚至可以說是泯滅人性，近期流行的「瘦瘦筆」更已經是全世界藥品銷售的前五名。但大家都知道「天然的尚好」，台大醫院減肥班提供的就是有實證醫學支持，且可以持久做下去的減重方式，不只減肥，而是打造健康生活的起點。

參與台大醫院減肥班、57歲的林小姐分享，以前總覺得自己是「壯」，直到開始吃高血壓藥，才發現脂肪過多不是好事，從多次嘗試自我減重失敗，到成功減去8公斤、血壓藥可以減半，她靠的不是節食、斷食或激烈運動，而是一場由台大醫院專業醫療團隊全方位陪伴的「行為轉變」。

為幫助無法參加減重班的朋友們可以自我學習，台大健康教育中心與營養師團隊今年結合醫師、營養師、運動教練、物理治療師與精神醫學專家等17位跨領域專業，把完整醫學級減重計畫集結成冊。

減重首重熱量赤字與營養攝取平衡。台大營養團隊強調，以每周減重0.5至1公斤為合理目標，最為健康安全，避免過快的減重速度可能導致肌肉流失和基礎代謝下降。可善用「每日飲食指南」與「我的餐盤」概念，搭配28道由營養師設計的多元化減重食譜，讓學員吃得健康又有飽足感。

運動不僅燃燒熱量，更有助維持肌肉量與提升代謝率，並促進身心健康。台大運動與物理治療團隊依不同體能設計分齡運動菜單，並提供12種居家運動圖文示範，包括徒手肌力訓練、彈力帶與瑜珈伸展等，協助學員輕鬆融入日常生活，建立持續性運動習慣。

團隊也提到，減重不僅是身體的轉變，更是身心靈的「人生設計」旅程。情緒、睡眠與飲食和減重的身心平衡息息相關，適度自我察覺與心理調適策略，可幫助建立正向的飲食行為和生活習慣。希望融合飲食管理、個別化運動與心理調適三大核心策略，以科學方式打造持久瘦身體質，讓減重成為可持續的健康模式。