從不罵人的暖男院長　劉燦宏談行醫初心：希望媽媽好起來

▲希望母親能康復，從輪椅上站起來，這份心促使劉燦宏當年決定專攻復健醫學。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者邱俊吉／台北報導

從沒罵過人的暖男劉燦宏，行醫初心來自與母親的深情陪伴。他表示，兒時看媽媽因病坐上輪椅，國中便立志當醫師，希望能親手讓媽媽康復，雖然後來知道母親的病無法治癒，仍選擇投入復健醫學領域，盼用專業幫助更多像媽媽一樣行動不便的病人，盡量讓他們能站起來，可以更踏實過日子。

劉燦宏坦言，年少時一心以為只要當上醫師，什麼病都能治好，雖後來習醫才逐漸明白，有些疾病無法逆轉，但他也轉念，認為有效的復健可延緩退化、提升生活品質，所以他在醫學生階段便堅定選擇專攻復健醫學，並一路走到今天。

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談到未盡的心願，劉燦宏感性說，母親在多年前已過世，無法親眼見證他成為院長，但媽媽坐在輪椅上的身影，始終是他投入醫療工作的動力來源。

這份與母親的連結，也促使劉燦宏投入台灣身心障礙鑑定制度的改革。他回憶，母親是此制度的實際使用者，這讓他更能體會患者在制度中面臨的種種不便，於是在2009年決定應衛福部前部長邱文達之邀，參與鑑定制度重建計畫，並擔任核心推動者，親自參與標準設計、制度規劃等作業。

▲劉燦宏笑說自己從不罵人，並奉行「僕人式領導」，協助同仁解決問題最重要。

劉燦宏表示，他主導全國身障登錄與資訊化系統，使原本各自為政的紙本流程，得以轉為統一、透明的數位作業，雖然做這事「吃力又不討好」，因為標準設太嚴，會被批評害病人無法納入保障，設太寬又可能衝擊社福資源，所以他得不時在醫療專業、社會公平之間琢磨，「說不傷腦筋是騙人的」。

即便外界難以看到這份付出，劉燦宏仍默默堅持至今，已投入逾16年。他說，為身障者打造一個科學、穩定又公平的制度，他認為是他最有意義的志業之一，也感謝國家對他長時間努力的肯定，近年已陸續頒給他衛福部二等、三等衛生福利獎章。

願意如此奉獻的劉燦宏，在職場上選擇不走「霸氣」路線。他笑說，多年來始終奉行「僕人式領導」精神，總認為主管的最重要責任，是協助同仁發揮所長，擺官威沒有意義，所以他從未罵過人，若同仁任務未完成，「我會先反省是否話沒講清楚，或資源給不夠，或任務不合理」，他相信這樣做遠比責備更能凝聚向心力，以後也會保持下去。

在台灣，投入醫療業並不容易，但劉燦宏相信，即使辛勞，醫事人員面對民眾也不宜冷冰冰，期許同仁都能當「有溫度的人」，大家一起走出一條兼顧人性與專業的路。