大罷免引發「選舉壓力症候群」　醫提6招自救：避免非黑即白思維

▲美國研究發現，對於政治議題產生「非黑即白」的二維思考模式，高度類似精神疾患的「認知扭曲」。（圖／CFP）

記者邱俊吉／台北報導

大罷免將於7月26日投票，國內政治氛圍緊繃。醫師說，一項關於美國大選的研究顯示，「非黑即白」的政治思維，與憂鬱症等精神疾病患者的「認知扭曲」類似，且常在社群媒體愈演愈烈，提醒民眾若被政治議題搞到快發怒，趕緊「停一下」，不急著下結論，以免煩躁過頭，波及精神健康。

美國共和黨、民主黨競爭激烈，與我國民進黨、國民黨的角力不遑多讓，而美國一項針對總統大選所進行的最新研究，相關發現也可作為台灣借鏡。該研究聚焦一群在推特討論2016、2020年總統大選的用戶，對比其貼文和憂鬱症、焦慮症等精神疾患常有的語言特徵與思維模式，以觀察政治兩極化對民眾的影響；研究團隊指出，類似思維會導致個人對自己與他人均抱持誇張、絕對、非黑即白的看法。

[廣告]請繼續往下閱讀...

研究團隊收集大量資料，包括2016年近160萬名用戶，發出3700萬則以上的推文，2020年則有超過300萬名用戶，發出逾4700萬則推文；分析結果顯示，類似精神疾患的語彙在2次大選明顯增加，也凸顯在政治兩極化現象中，與認知扭曲相似的思維模式相當常見，在社群媒體的成長趨勢尤為顯著。

▲對於政治的討論經常會擦槍走火，若無法換位思考，糾紛恐擴大。（示意圖／CFP）

對此發現，精神科開業醫師楊聰財說，台灣選舉經常出現類似美國的嚴重對立，再加上「同溫層效應」，網友在社群媒體更容易接觸到與自己觀點相符的資訊，進而強化自身立場，導致對不同意見的接受度愈來愈低。

楊聰財表示，政治看法的對立可能產生情緒問題，醫界甚至有非正式名稱，即「選舉壓力症候群」，常見症狀如焦慮與易怒、情緒低落與失落感、睡眠障礙、注意力不集中、心悸等生理不適、人際關係困難、面對大量資訊不知所措等。

民眾若想擺脫政治議題帶來的不悅與煩惱，楊聰財提出以下建議：

●練習辨識「非黑即白」的思考。若察覺自己在談論政治時，往往「不是對就是錯」，要提醒自己，現實有許多灰色地帶，應去理解不同觀點背後的邏輯。

●質疑「絕對化」的言論。對於聽來非常絕對，或將某個群體完全負面化的說法，應保持懷疑，問問自己是否有足夠證據這樣說。

●尋求多元資訊來源。廣泛閱讀不同觀點的報導及分析，有助全面理解議題。

●暫停並反思。被某些言論激怒時，應暫停一下，不要急著回應或下結論，並問自己：「我是否正在將他人觀點妖魔化？」

●專注於可控事物。政治議題常讓人感到無力，建議將注意力轉移到可實際產生影響的領域，或適時遠離政治討論。

●與立場不同的人理性對話。目標不是說服、而是理解對方，但交流若變得困難或有敵意，應及時喊卡。