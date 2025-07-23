中國廣東、美洲等多地屈公病激增！疾管署提升9國旅遊疫情建議

▲疾管署疫情週報，副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

中國廣東及美洲、亞洲、非洲多國屈公病疫情遽增，疾管署今（23）日已列九國/地區旅遊疫情建議第一級或第二級，雖然美洲疫情最為嚴峻，但亞洲我鄰近國家如印尼、菲律賓還有中國廣東較具威脅，將強化自流行地區入境旅客檢疫措施；也籲請民眾旅遊注意防蚊，返國有疑似症狀速就醫。

近期國際間屈公病疫情嚴峻，疾管署今日公布，全球今(2025)年迄今已累計逾25萬例病例，世界衛生組織已於7月22日緊急呼籲各國應採取行動。

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疾管署副署長羅一鈞表示，目前以美洲疫情最為嚴峻，病例主要分布於巴西、玻利維亞及阿根廷等國；印度洋之法屬留尼旺島、馬約特島、模里西斯等地疫情已蔓延至其他地區；亞洲印度今年逾3萬例病例，中國廣東省佛山市爆發疫情迄已逾2,600例病例，係因境外移入衍生所致，並於澳門等地出現移入病例，多省市已提醒民眾注意防範措施。

為因應全球屈公病疫情，疾管署已於國際港埠加強屈公病防範宣導及發燒篩檢，並針對入境有症狀或蟲媒傳染病流行地區旅客，執行TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)評估、採檢、衛教及提供防蚊液等檢疫措施；如發現疑似個案，後續將由地方衛生單位持續追蹤並啟動相關防治措施。此外，疾管署亦針對以下國家提升屈公病旅遊疫情建議等級，提醒欲前往民眾做好自我保護：

第二級「警示」，對當地採取加強防護：巴西、法屬留尼旺島。

第一級「注意」，提醒遵守當地的一般預防措施：中國廣東省、菲律賓、印尼、印度、斯里蘭卡、阿根廷、玻利維亞。

疾管署指出，目前國內屈公病疫情均為境外移入病例，截至7月22日累計15例，感染國家以印尼(13例)為多，其次為菲律賓及斯里蘭卡(各1例)；境外移入病例數為近6年同期最高(2020-2024年同期介於0-5例)。

▲旅遊勿忘防蚊，回國不帶屈公病。（圖／疾管署提供）

疾管署說明，屈公病的病媒蚊與登革熱相同，由帶病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，而屈公病的潛伏期為2至12天，發病前2天至發病後5天為病毒血症期，感染症狀包括突然發燒、關節痛或關節炎(特別是手腳的小關節、手腕和腳踝)、頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛，約半數患者會出現皮疹；症狀持續3至7天。

羅一鈞指出，與登革熱不同的是，部分感染屈公病的病人會持續數週的倦怠感，有些患者的關節會痛到無法行動，並持續數週至數月，甚至數年，此與登革熱表現不同，典型的登革熱不會出現長期的關節痛，為屈公病特徵；另屈公病的嚴重程度也不如登革熱重症，較少出現死亡，惟新生兒於出生時感染、65歲以上年長者或患有高血壓、糖尿病、心血管疾病史者，是罹患屈公病易有併發症或病況嚴重之風險族群。

疾管署提醒，計劃前往屈公病流行地區的民眾，應落實防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可，含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR3535)成分的防蚊液；入境時如自覺可能感染，應主動告知機場檢疫人員；返國後如出現發燒、四肢痠痛、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼關節痛等疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)，以利及早通報、診斷及治療。