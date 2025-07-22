快訊／類鼻疽爆2死！丹娜絲風災後6人確診「都在高雄」

▲疾管署副署長羅一鈞，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

丹娜絲颱風重創中南部，淹水災情也造成類鼻疽風險上升，疾病管制署今（22）日公布風災後新增6起類鼻疽，其中2人死亡，都在高雄。疾管署提醒風災後一個月都是疫情高峰期，慢性病患如有發燒、胸痛、咳嗽等症狀請儘速就醫。

疾病管制署今（22）日公布國內上周（7月15日-7月21日）新增6例丹娜絲颱風後發病之類鼻疽本土病例，均居住於高雄市，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於7月9日至7月13日，多數個案具高血壓、糖尿病、心血管疾病或肝病等慢性病史，其中2例具汙水汙泥接觸史。個案多因發燒、畏寒、咳嗽及呼吸喘等症狀就醫，其中2例個案因類鼻疽併發肺炎及敗血症死亡，其餘4例均住院治療中。

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疾管署防疫醫師林詠青說明死亡個案，其中一例為50多歲男性，本身消化性潰瘍、酒精性肝病變病史，風災後出現發燒、腹痛、全身虛弱，曾到診所就醫，當時流感快篩陰性，開立症狀治療藥物後返家。後因發燒症狀持續，還有解黑便、胃出血症狀，再次到急診就醫。

林詠青指出，該個案診斷肺炎合併呼吸衰竭還有上消化道出血，插管使用呼吸器，因為腎臟功能異常緊急血液透析，不過病程還是持續惡化，就醫隔天、發病第五天過世，死因為肺炎合併敗血性休克，肝硬化合併消化道出血，且後續在血液中檢驗出類鼻疽桿菌，通報確診，疫調顯示他在颱風期間有污水污泥接觸史。

另一例90多歲男性，林詠青表示，個案本身有高血壓、心血管疾病病史，長期臥床，7月中旬出現發燒、咳嗽、呼吸喘等症狀，到急診流感、新冠快篩陰性，因為研判有肺炎收治加護病房，病況變化快速，就醫隔天過世，死因肺炎合併菌血症，同樣檢出類鼻疽桿菌；疫調顯示因長期臥床，颱風期間沒有外出，沒有污水污泥接觸史。

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉說明。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署副署長羅一鈞表示，類鼻疽桿菌存在於土壤、水池、積水環境中，常見為皮膚傷口接觸受病原菌污染的土壤或污水傳染，但也可經由吸入受污染的塵土而感染，颱風過後因泥土受到翻攪，讓原本存在於深層土壤的類鼻疽桿菌，跑到土壤表層，常為吸入性感染。

疾管署說明，今(2025)年國內累計27例本土類鼻疽確定病例，其中2例死亡，為歷年同期最高，以65歲以上(18例)和50-64歲(7例)為主要年齡層，分布縣市以高雄市(22例)為多，其次為臺中市(4例)、屏東縣(1例)，其中6例於丹娜絲颱風後發病。

疾管署提醒，類鼻疽高風險族群為有糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損的人，重症機率較高，常見的病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需儘速以適當抗生素治療，有上述慢性病的民眾如有發燒、胸痛、咳嗽等症狀請儘速就醫。

▲疾管署說明類鼻疽傳染方式、症狀、注意事項。（圖／疾管署提供）