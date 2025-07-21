重症醫高國晉猝逝　長庚聲明：醫界痛失英才

▲林口長庚醫院教授級主治醫師高國晉猝逝。（圖／翻攝網路）

記者洪巧藍／台北報導

中華民國重症醫學會理事長、林口長庚醫院教授級主治醫師高國晉被發現在辦公室倒地不起，昨日不幸離世，震驚醫界。長庚醫院今（21）日發布聲明指出，高國晉專精重症照護領域，在全國急重症及韌性醫療的推展，貢獻良多。醫界痛失英才，本院同仁深感哀傷；為尊重家屬情緒，先謝謝各界關心，並祈請各界給家屬空間處理相關事宜。

中華民國重症醫學會昨日在官網公布消息，沉痛哀悼高國晉辭世，緬懷生前對急重症醫療、韌性計畫的全心貢獻與辛勞付出，懇請各界人士一同追思，並祈願家屬節哀順變，保重身心。後續治喪事宜將另行公告。

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長庚醫院稍早發布聲明指出，本院胸腔內科高國晉醫師，專精重症照護領域，在全國急重症及韌性醫療的推展，貢獻良多。醫界痛失英才，本院同仁深感哀傷。為尊重家屬情緒，先謝謝各界關心，並祈請各界給家屬空間處理相關事宜。

▲沉痛哀悼高國晉理事長辭世公告。（圖／翻攝自中華民國重症醫學會官網）

台北榮民總醫院內科部心臟內科特約醫師周嘉裕在臉書貼文指出，高國晉教授在林口辦公室被發現昏厥倒地，被發現時已神智喪失、無心跳血壓，後續緊急使用ECMO（葉克膜）及ACLS（高級心臟救命術）治療。周嘉裕還說，高國晉教授一年前就曾發生過類似情況，曾在國泰醫院放支架。

衛福部醫事司司長劉越萍昨日在臉書發文分享，高國晉是台灣少數自完成住院醫師與總醫師訓練後，就全心全意投入重症醫學與呼吸照護的領域，一直都是在加護病房第一線執行臨床照護工作，他也是台灣目前極少數肺臟移植的內科重症照護專家。

劉越萍指出，去年就知道高國晉裝了支架，所以特別拜託他要注意身體，他還微笑回應「會啦！但是該做的一定還是得做啊！」聽到他過世的消息，真的很不捨。

劉越萍也透露高國晉的心願，「帶領一群有理想抱負、志同道合的同事、學生一起努力，成立重症照護團隊，完成承先啟後與經驗傳承的使命，追求重症醫學的不斷進步。」