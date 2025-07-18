川普腿腫手瘀青　台大醫：與靜脈曲張、阿斯匹靈有關

▲川普在手背出現瘀青，白宮今證實是常握手、服用阿斯匹靈引起瘀血。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱俊吉／台北報導

網路流傳美國總統川普腿部腫脹及手部瘀青的照片，白宮今說明，川普腿腫是慢性靜脈功能不全引起，手背瘀青則與常握手、服用阿斯匹靈有關。醫師說，慢性靜脈功能不全即為靜脈曲張，常見於高齡、久站等族群，若不嚴重，穿彈性襪可改善，而服用阿斯匹靈確實可能造成肢體瘀青，若嚴重，須降低劑量。

針對川普的健康問題，台大醫院心臟內科主治醫師王宗道教授說，川普身上的慢性靜脈功能不全即為民眾熟知的靜脈曲張，病因是靜脈內的瓣膜退化，導致血液無法順利回流心臟，常見於年長者、久站者與肥胖者；此外，部分降血壓藥如鈣離子阻斷劑等，也可能引發下肢水腫。

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王宗道指出，靜脈曲張的初期治療以穿戴彈性襪等物理方式為主，但若已出現嚴重腫脹、潰瘍或出血，則需接受心臟外科處置；他也說，靜脈曲張與高風險的深層靜脈血栓風險並無直接相關，通常無需服用抗凝血藥。整體而言，靜脈曲張不構成急重病，但需妥善管理，以延緩惡化。

對於川普手部瘀青，王宗道則說，白宮說明川普有服用阿斯匹靈，而其屬於抗血小板藥物，雖有助於預防中風與心血管疾病，但經碰撞、摩擦或握手過度用力時，確實容易導致微血管破裂而產生瘀青。

王宗道指出，若這類瘀青集中於單側肢體，且有明確外力因素，通常無大礙，但若出現在雙手雙腳，或發生刷牙便流血等無明顯外傷的出血，則需考慮調整藥物劑量，另阿斯匹靈也可能引起胃出血，患者應注意黑便等警訊。

王宗道提醒，阿斯匹靈有瘀青風險，實際出現嚴重出血反應的比例雖不高，但服用者仍需留意自身出血狀況，並定期與醫師討論用藥必要性。