美籍男捐國泰醫院500萬　「助聽損者植電子耳」盼回饋台灣溫暖

▲Ben D. Harvey先生捐贈18萬美元，幫助成人聽損者聽見幸福。（圖／國泰醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

美籍Ben D. Harvey先生居住在台灣超過50年，感念台灣社會溫暖與關懷，希望透過實際行動回饋，長年在國泰醫院耳鼻喉科就醫的他，特別捐贈18萬美元（約新台幣500多萬元），用以支持成人人工電子耳植入計畫，取名為 「樂聆專案」（Joy in Listening Project），可望嘉惠約10位成人聽損者。

根據2024年統計，台灣約有13萬人患有聽力障礙，其中重度以上者約5萬人，多數為成年人，由於成人植入人工電子耳，要價不菲，對多數家庭而言是沉重負擔。Harvey先生捐贈約500萬元支持 「樂聆專案」，可望解決這樣的困境，幫助更多有需要的成人聽損者有機會重新聽見聲音、重拾生活的尊嚴與希望，國泰醫院今日特別頒發感謝狀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Harvey先生表示，為了表達他對在台灣生活多年的深刻感謝之情，並對許多台灣朋友長年來的照顧懷抱感恩之心，特別是國泰綜合醫院耳鼻喉科團隊所展現出的高度專業與醫療服務，希望透過實際行動回饋台灣社會，幫助更多需要的人。

國泰醫院院長簡志誠表示，衷心感謝 Harvey 先生對台灣的深厚情誼以及對國泰醫院耳鼻喉科醫療服務的肯定。這份捐贈不僅是一筆資金的支持，更是一份對生命價值的重視。「樂聆專案」所帶來的不僅是聲音的回歸，更是患者與世界重新連結的希望與力量。我們將持續努力，將這份善意化為行動，讓更多聽損者重拾聽力、享有更美好的生活。

其實這不是Harvey先生第一次捐贈，他多年前即曾慷慨捐贈新台幣200萬元，協助耳鼻喉科建置設備完善、技術先進的基礎實驗室，並設立全方位耳鼻喉頭頸手術訓練中心，成為當時領先全台的先驅。該中心亦成為醫院持續推動臨床教學的重要基地，至今已累積舉辦超過60場手術訓練課程，其愛心奉獻直間接為耳鼻喉科領域培育出無數優秀人才，功不可沒。