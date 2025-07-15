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台灣「虐老」通報增加　衛福部：55%是子孫傷父母

▲老人,人瑞 。（圖／免費圖庫／Pixabay）

▲近5年老人受虐案件通報增加。（圖／免費圖庫／Pixabay）

記者趙于婷／台北報導

依據衛福部統計，近5年來「老人保護」通報案件逐年增加，其中以「直系血親卑親屬暴力尊親屬」為大宗，即（孫）子女對老年（祖）父母暴力，占整體通報案件55%。衛福部表示，根據113年統計，受暴類型以精神暴力最多（占53%）、這些衝突情境多圍繞在親子互動不良、（孫）子女身心狀態不穩定，以及家內金錢爭執等。

老人保護通報案件逐年增加顯示家內世代間的暴力衝突亟需關注。根據113年統計，受暴類型以精神暴力最多（占53%）、肢體暴力次之（占37%）、第三為騷擾（占30%）、經濟暴力（占2%），凸顯及早改善子女與老年父母之親子互動關係、引進資源穩定（孫）子女身心狀況，並妥適處理家內財務糾紛的重要性。

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衛福部保護司司長張秀鴛表示，實務也發現，當老年人遭受子女施暴時，往往因為複雜的情感與現實考量，或是擔心報案會導致他們受罰，使得案件難以及早被發現與介入。

高雄醫學大學法醫病理科醫師尹莘玲指出，受虐者身上最常出現的是瘀傷、皮下出血，甚至有些長輩臉上會出現黑眼圈，但實務上常見受虐老人家會謊稱是自己不小心跌倒和受傷只是意外，但從位置就可以明顯看出根本不是跌倒。另外，「頸部」也是明顯可辨別的受虐部位，因為頸部通常不會有傷。

尹莘玲表示，綜合來說，只要長輩身體出現不明原因的瘀傷，尤其在「頭部、臉部、頸部、軀幹上肢」等部位，甚至是骨折、外型明顯營養不良，手腕和腳踝有擦傷或約束傷，都需要進一步警覺。

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