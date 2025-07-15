尿液其實比口水乾淨　醫揭3個冷知識：有異味恐是感染徵兆

▲健康人的尿液其實無菌，比唾液更乾淨，而且幾乎沒有味道。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者邱俊吉／台北報導

尿液是人類每天都會面對的生理現象，但多數民眾可能認為尿是「髒東西」，對此兒科醫傑登醫師於臉書「傑足先登 傑登醫師」分享，其實這是錯誤觀念，若身體健康，膀胱裡的尿沒有細菌，「比口水還乾淨」，至於尿騷味則是尿素接觸空氣的結果，剛排出的尿幾乎無味。

傑登醫師於臉書寫道，一般民眾可能不知道尿液暗藏不少身體祕密，故整理以下3個冷知識，幫網友更加認識「黃金水」：

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●尿液其實無菌。健康人的尿液在膀胱內無菌，比口水乾淨，只有當尿液排出後，接觸到尿道口或環境，才可能混入細菌，故健檢會採中段尿或導尿方式來檢查泌尿道感染，所以當家長幫寶寶換尿布時被尿液噴到，也不必過度緊張。

●尿液為何呈現黃色？這是因為尿中含有紅血球代謝產物「尿膽素」，其可反映身體狀況，若顏色偏深，可能水喝太少；幾乎無色，可能是喝太多水或服用利尿劑的結果。

●尿騷味從何而來？其實尿液剛排出時幾乎無味，但當其中的尿素與空氣接觸後，會被細菌分解成氨，接著便會產生俗稱阿摩尼亞的味道，也就是大家熟悉的尿騷味；此外，某些食物會改變尿味，例如蘆筍、咖啡、蒜頭或高劑量B群等，此屬正常現象，但若出現甜味、腐敗味或魚腥味，則應注意可能是糖尿病或感染徵兆，要及早就醫。

傑登醫師於文中提醒，民眾對於其他尿液異常狀態切勿忽視，例如解出紅色尿，但沒吃甜菜根、火龍果，可能是血尿；若排出紅褐色尿或茶色尿，又有黃疸、倦怠，要提防「溶血性貧血」；尿液持續有泡泡，超過1至2分鐘仍不散，則須注意可能是腎功能異常引起蛋白尿。這些異常都不容輕忽，須儘速就醫。