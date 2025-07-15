「每日1杯咖啡＋1杯茶」骨鬆風險降3成　英研究揭最理想組合

▲英國最新研究發現，每日喝茶又喝咖啡，骨鬆症風險可降逾3成，比單喝咖啡或茶的保護力更高。（圖／Unsplash）

記者邱俊吉／台北報導

除了少數只喝咖啡或只喝茶的鐵粉之外，大部分民眾茶和咖啡兩者通吃，而根據醫界最新發現，又喝茶又喝咖啡的保健效果可望一加一大於二。營養專家洪泰雄今於臉書分享，一項英國研究顯示，每日飲用1至2杯咖啡與1至2杯茶，骨質疏鬆症風險可降低達32%，比單喝咖啡或茶的保護力更高。

洪泰雄於臉書寫道，這項研究收集近48萬名成人資料，年齡介於38至73歲的族群，並分析其飲食習慣和骨鬆的關係，結果顯示，若每日單獨攝取1至2杯咖啡，或3至4杯茶，骨鬆風險均可望下降。

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不過，研究發現最佳組合是咖啡與茶適量交替飲用，特別是每天同時飲用 1至2 杯咖啡及 1至2 杯茶者，骨鬆風險下降更多，可達32%。

一般認為過量的咖啡因攝取可能導致鈣質流失，而咖啡和茶雖都含有咖啡因，但也都含有多酚與植物雌激素等活性物質，具抗氧化、抗發炎特性，可能對骨密度有益。

洪泰雄寫道，研究提醒民眾無須為防骨鬆而戒除咖啡與茶，關鍵在於「適量」攝取，並搭配充足的鈣質補充，可有效促進骨骼健康，而中高齡族群或有骨鬆家族史者，更應從日常飲食著手預防。

針對此研究發現，洪泰雄提出以下飲用建議：

●咖啡每日1至2杯為宜。

●茶每日3至4杯。

●咖啡與茶混搭效果最佳，建議每日各1至2杯。

●添加牛奶可額外補充鈣質，有助於骨質維護。

此外，洪泰雄寫道，除留意飲用量，也應避免在攝取含鈣食物時大量喝咖啡，以免影響吸收，並應注意濃縮咖啡的咖啡因含量較高，最好選擇含量較低的咖啡種類。

洪泰雄強調，若已知有骨鬆風險或已服用相關藥物者，則應與醫師、營養師密切配合，量身訂定飲食策略，對健康更有保障。