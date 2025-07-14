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藍色鏡片會傷眼　醫解析「太陽眼鏡」挑選關鍵：灰黑色最好

▲太陽眼鏡 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲醫師建議，夏天要戴太陽眼鏡保護眼睛。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者趙于婷／台北報導

夏天不少人都會戴太陽眼鏡保護眼睛，但市面上不少廉價產品雖標榜國家標準認證「UV400」，實際防護效果卻未必達標。眼科醫師指出，鏡片顏色建議選「灰黑色」為佳，能讓各種顏色的光線平等通過，透過鏡片的光線最自然，而藍色鏡片會吸引有害的藍光通過眼睛，可能提高黃斑部退化風險，不建議使用。

夏天太陽紫外線容易對眼睛造成傷害，隨著時間累計，會增加白內障及黃斑部病變的風險。振興醫院一般眼科主任許粹剛指出，做好「眼睛防曬」相當重要，一般戶外活動建議選擇紫外線遮蔽率75%以上的鏡片，例如爬山、雪地等活動時，且最好選用全罩式設計。

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在太陽眼鏡選擇上，鏡片顏色多樣，選擇應以功能為主。許粹剛說，最佳顏色為「灰黑色」，能讓各種顏色的光線平等通過，透過鏡片的光線最自然；次佳選擇為「茶色、琥珀色」，能吸收被空氣中水氣或灰塵散播的藍光，可增強對比，細微處也看得清楚。

另外，黃色鏡片適合室內或夜間駕車，可擋掉刺眼亮光，避免行車意外。但要特別注意的是，藍色鏡片會吸引有害的藍光通過眼睛，可能提高黃斑部退化風險，不建議使用，而紅色及玫瑰色鏡片，則僅具裝飾功能，無法有效防護眼睛。

許粹剛也進一步提供簡易判斷太陽眼鏡鏡片品質的方式，在挑選時，可將鏡片對著日光燈輕輕移動，若鏡片上反射的影像扭曲變形，便代表品質不良。另外，可請專業眼鏡行協助測試鏡片抗UV功能，並要求開立合格證明。

許粹剛提醒，若戴上眼鏡後，睫毛會碰觸到鏡片，則代表鏡距太短或鼻架高度不夠，若是長時間配戴不合適的眼鏡，很可能迫使眼眶周邊肌肉長期出力，進而造成眼眶的疲勞。

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關鍵字： 太陽眼鏡 鏡片 眼睛健康 紫外線 黃斑部病變

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