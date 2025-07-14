國衛院、部桃研發「手部衛生行為監測系統」　有助預防院內感染

▲ 國衛院、部桃合作研發手部衛生行為監測系統。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

醫療照護相關感染（HAI）是影響病人最常見的不良事件，其中約有20%至70%是可預防的，主要與不良的手部衛生習慣有關，但根據全球醫療機構的手部衛生遵從率統計，中位數大約只有40%。對此，國衛院和衛福部部立桃園醫院研發「手部衛生行為監測系統」，可24小時監測醫療團隊的洗手遵從率，並自動分析數據。

部立桃園醫院副院長鄭舒倖指出，在繁忙的醫療現場，直接觀測醫護人員的洗手行為是不符效益的作法，人為監視需要訓練專業人力，又無法24小時無間斷執行，受監視的人員也會受霍桑效應（Hawthorne Effect）的影響改變行為模式，干擾醫護人員進行醫療行為。

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而根據世界衛生組織的《手部衛生指引》指出，醫療照護相關感染是影響病人最常見的醫療問題，且相關感染在加護病房特別常見，根據歐洲調查研究，約有19.2%的加護病房病人及50%的住院新生兒至少經歷過一次醫療照護相關感染。

導致不良的手部衛生習慣的因素很多，例如醫護人員的個人及專業特質、病房類型、工作負荷、水溫、肥皂及消毒用品的可及性、緊急介入情況、人力不足和擁擠及管理措施等。

為了避免干擾醫護人員工作流程，研究團隊採用物聯網技術開發手部衛生監測系統，將世界衛生組織的洗手5時機簡化為醫護人員進入病房後、離開病房前，使用多種無線偵測及感應設備，判別醫護人員的洗手行為是否完整。

該系統利用被動式感測技術，包括藍牙訊號進行人員定位、壓力感測器與超音波感測器量測洗手時間，人員僅須配戴藍牙追蹤器，無須使用需主動刷卡或配戴手環的射頻識別（RFID）技術，降低對醫療作業流程的干擾，偵測資料利用無線網路上傳到雲端資料庫，並將分析結果即時視覺化回報，且未使用攝影機監控，不會造成隱私侵害的問題。

國衛院醫療工程與奈米醫學研究所副所長廖倫德表示，桃園醫院加護病房去年開始臨床驗證這套系統，結果發現對洗手行為的偵測準確率可達到72%，在監測期間，ICU醫護人員的洗手正確執行率約落在70%至80%，雖然利用藍牙訊號進行醫護人員位置定位，易被環境雜訊干擾，未來可進一步客製化訊號校正，提升系統評估準確率，有助推動智慧醫療照護的發展。