大腸癌擴大篩檢「半年破103萬人」創紀錄　6成是女性接受檢查

▲衛福部今年擴大免費大腸癌篩檢對象，半年來已經有超過百萬人受檢，示意圖。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部今年擴大免費大腸癌篩檢對象，讓45歲至74歲民眾及40歲以上有家族史者都可以接受檢查，實施半年以來受檢人數超過103萬人，不僅比去年同期成長26%，更創下歷年來同期最高紀錄。進一步分析受檢對象，女性占6成較男性多，其中約有4.4萬人篩檢陽性，後續需接受大腸鏡檢查確診，若能早期發現妥善治療，存活率可達90%以上。

依據癌症登記資料及死因統計顯示，111年大腸癌發生病例計1萬7,643人，位居10大癌症發生人數第2名，113年大腸癌死亡人數計7千人，位居10大癌症死亡人數第3名，威脅不容小覷。

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國健署指出，大腸癌早期並無症狀，定期接受篩檢是及早發現大腸癌最重要的方法，依實證顯示，每2年定期以免疫法糞便潛血檢查，可降低29%晚期大腸癌發生率及35%死亡率。衛福部今年起下修免費大腸癌篩檢年齡，從原本的50至74歲，擴大為45至74歲民眾及40至44歲具家族病史者可以每2年接受一次糞便潛血檢查。

國健署統計今年截至7月2日大腸癌篩檢人數為103.7萬人，較去年同期82.2萬人提升26.24%；其中，女性篩檢人數高於男性，男性篩檢人數為40.2萬人，女性為63.5萬人。國健署癌症防治組組長林莉茹表示，其中有18.4萬人屬於擴大的年輕族群占17.8%。

值得注意的是，103萬人之中檢查陽性人數約4.4萬人，陽性率約4.32%，林莉茹表示，篩檢結果顯示疑似異常，民眾勿驚慌，應儘速接受大腸鏡檢查。若發現息肉，經切除可有效阻斷癌症發生或惡化，掌握治療黃金期，而早期大腸癌經過妥善治療，存活率可達90%以上。