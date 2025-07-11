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一喝咖啡就心悸？營養師揭「3大地雷」：你可能每天都在踩

記者黃稜涵／綜合報導

早上來一杯咖啡提神醒腦，幾乎是許多人的日常習慣，但你有沒有遇過，一喝咖啡就心悸、頭暈，整個人反而更不舒服？問題真的只是咖啡因太高嗎？營養師張語希在臉書與YouTube頻道分享，這些不適反應，其實可能跟你的「基因體質」和「咖啡豆品質」有關，她也揭露「喝咖啡3大地雷」，你可能每天都在踩。

▲▼喝咖啡的「3個黃金時間」你一定要知道 。（圖／Unsplash）

▲心悸、頭暈、睡不著？營養師教你咖啡怎麼喝才不踩雷。（示意圖／Unsplash）

張語希指出，咖啡因對每個人的影響不盡相同，有些人即使只喝一點點，就會出現心悸或頭暈症狀；但也有人即使天天大杯喝，卻絲毫無感。她提到，有研究針對心律不整的心臟病患者進行測試，結果發現喝咖啡與心悸之間並沒有直接關聯。

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除了基因，咖啡本身的品質也可能是關鍵，張語希提醒，若咖啡豆烘焙不完全、或是過度烘焙產生焦化物質，甚至保存不當而導致變質，這些都可能造成飲用後的不適感。

咖啡到底怎麼喝才不會喝出問題？張語希提醒，很多人日常其實常常踩雷，尤其是「3大地雷」。第一，別空腹喝咖啡，裡頭的單寧酸會刺激腸胃，還可能讓腸胃蠕動變慢。第二，正在補充鐵劑或鈣片時，千萬別跟咖啡一起喝，會影響營養吸收。第三，咖啡雖好，但也要適量，一天的咖啡因攝取量最好別超過300毫克，大約就是一杯超商的大杯咖啡。

她也提醒，咖啡因的來源可不只咖啡，紅茶、綠茶、汽水、能量飲料、巧克力，甚至感冒藥如普拿疼都有咖啡因成分，對咖啡因較敏感的人，更應注意日常總攝取量。

如果真的不小心喝太多、感到心悸，也有幾個簡單方法可以緩解。張語希建議，可以透過深呼吸或腹式呼吸來穩定心跳；也可以試著憋氣再用力吐氣，刺激迷走神經幫助放鬆。此外，用冷毛巾敷臉或用力咳嗽，也能讓身體快速平靜下來。

張語希強調，只要掌握正確的飲用時機與份量，咖啡還是可以成為日常提神的好幫手，而不是讓你心跳加速、頭暈不適的元凶。

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關鍵字： 咖啡 基因 營養 健康 營養師 張語希

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