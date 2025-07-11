她背痛竟是主動脈剝離險喪命　夏季好發3大危險因素一次看

▲員榮醫療體系員榮醫院急診處翁聖富醫師，診斷出患者主動脈剝離，救回一命。（圖／員榮醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

一名65歲女性因為背部疼痛被送往急診，她自述疼痛劇烈且痛感還會往上跑，和一般肌肉痠痛或拉傷造成的背痛不太一樣，經電腦斷層檢查確認是主動脈剝離，若發病後48小時內沒有處理，死亡率高達50%。醫師示警，夏天天氣炎熱會增加主動脈剝離風險有3大因素，民眾要多注意。

收治個案的員榮急診處醫師翁聖富表示，主動脈剝離主因是血壓突然升高，導致主動脈內膜破裂，而單純肌肉筋膜發炎，不會有疼痛往上跑的情形，該患者卻痛得像肌肉被撕裂，加上血壓相對較高，高血壓也是主動脈剝離常見誘因。他先安排患者接受超音波檢查，但沒有看到明顯的主動脈剝離，因患者描述症狀和臨床表現都指向是主動脈剝離，隨即安排患者接受電腦斷層掃描。

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翁聖富指出，電腦斷層看到主動脈血管壁的微血管破裂，造成一個血腫，是主動脈剝離的一個變異型，由於患者本身是有高血壓病史，研判是因血壓控制不良導致。然而這樣的疾病在發病後48小時內沒有處理，死亡率可能高達50%，隨後將患者送往與員榮合作的台中榮總緊急手術，成功救回一命。

民眾多有心血管疾病好發於冬季的印象，翁聖富提醒，像最近天氣炎熱，其實也會提高主動脈剝離風險，好發因素有以下3點：

1. 高溫引發血壓波動

高溫環境下，人體為了散熱，血管表面會擴張，但若是室內外溫差過大（如從冷氣房突然到高溫室外），自律神經調節跟不上，容易出現血壓劇烈波動。有些人夏天大量出汗，脫水後補水不足，導致血液濃稠、血壓不穩。

2. 中暑與心血管壓力

嚴重中暑會引起心血管系統負荷加重，心跳加快、血壓不穩，對血管壁的壓力升高，若本身有高血壓、動脈硬化、主動脈瘤，更容易出問題。

3. 情緒與勞累影響

夏天戶外活動增加，若高溫下劇烈運動或情緒激動，容易刺激血壓升高，增加主動脈剝離風險。

翁聖富指出，主動脈剝離的高危族群除高血壓外，曾有主動脈瘤病史、有家族性馬凡氏症候群或其他結締組織病變、50歲以上男性、吸菸、過度肥胖者都要注意。

翁聖富也呼籲民眾，避免在中午到下午2點的高溫時段外出，多補充水分避免脫水，如是高血壓患者務必規律服藥、監控血壓，如果有胸痛、背痛、心悸或不適時，及早就醫。