馬偕醫院耗時3個月完成碳盤查獲認證　力推醫療產業綠色轉型

▲馬偕醫院台北淡水兒醫獲溫室氣體盤查授證，法標國際副總經理林浚騰（左2）進行授證，分別由台北總院長張文瀚（右2）、淡水馬偕醫院負責醫師洪大川副院長（左1）及兒童醫院院長陳治平（右1）代表接受。（圖／馬偕醫院提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

為實踐醫療永續、發展綠色轉型的社會責任，馬偕紀念醫院完成自主進行碳盤查並通過驗證。今（10）日舉行授證典禮，邀請法標國際認證股份有限公司副總經理林浚騰頒發證書，由馬偕紀念醫院總院長張文瀚代表授證，宣告馬偕醫院邁向節能減碳、能源轉型的重要里程。

因應氣候變遷與環境危機，企業推動綠色轉型與永續發展，而醫療院所的碳排放主要來自能源消耗、醫療廢棄物處理及供應鏈管理。

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馬偕紀念醫院溫室氣體盤查召集人、副院長許希賢表示，台北、淡水與兒童醫院花了近3個月時間，針對範疇一、二、三等進行全面盤查，各院別碳當量分別是台北馬偕15702.142公噸CO2e、淡水馬偕25974.05公噸CO2e、馬偕兒童醫院3125.929 公噸CO2e。

許希賢分享，由於醫院內冷氣、冰箱、製冰機、空調等具冷媒的設備非常多，因此範疇一的盤查格外耗時，其次並掌握範疇二電力消耗部分，針對範疇三所列明的廢棄物運送路程等也列入計算，整體而言，是一項非常浩大的工程，結果獲得認證，足見醫院對各範疇均有非常重要的努力成果。





▲馬偕醫院通過溫室氣體盤查，圖為工作人員進行冰箱規格與盤查項目核對。

本次由法標國際認證股份有限公司進行查證，針對醫院設施、能源使用、廢棄物處理等項目，全面盤查2024年度的溫室氣體排放量，並依ISO 14064-1：2018標準完成驗證。

馬偕醫院2014年完成全台第一家G3.1版本醫療體系認證的企業永續報告書，並一舉拿下非營利組織類金獎肯定。今年則榮獲遠見ESG企業醫療永續獎社會公益貢獻首獎殊榮，並推派30位主管接受教育訓練課程取得「氣候與健康管理師」，達到健全機構治理、發揮社會影響力、落實環境永續的目標。

張文瀚表示，在簽署醫院永續發展倡議書時即訂下每年10月16日為「馬偕ESG日」，馬偕也義無反顧以此為目標，在各項目致力做到為病人、為員工、為地球環境品質而努力，未來亦將秉持永續發展的精神，持續在追求醫療進步的過程中達成綠色轉型，更是馬偕醫院對環境與下一代的愛與承諾。為落實與貫徹執行，院內並成立永續發展委員會，以此團結與整合內部單位與共識，將能源淨零理念循序漸進推動。