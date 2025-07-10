「肺高壓」早期難診斷　北榮偵測系統10分鐘揪高風險者

▲北榮研發5至10分鐘內測出肺高壓高風險者。（圖／北榮提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

「肺高壓」為一種高死亡率的心肺疾病，全球患者超過2500萬人。由於早期症狀不明顯，且缺乏即時、便捷的篩檢工具，常導致延遲診斷，增加病人死亡風險。對此，北榮完成全球首款跨國、跨中心驗證的「心電圖肺高壓偵測系統」，只需搭配常見心電圖機與個人電腦，即可於5至10分鐘內完成判讀，協助醫師快速識別高風險患者。

該系統由台北榮總及台中榮總心臟內科團隊攜手，結合中央研究院生物醫學研究所及日本醫療機構，參與國科會數位醫療聯盟計畫及經費補助支持下完成。不僅通過衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）認證，亦榮獲第20屆國家新創獎「臨床新創獎」肯定。

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研發團隊、台北榮總心臟內科教授胡瑜峰指出，本次開發的肺高壓偵測系統結合人工智慧與心電圖分析技術，無需額外臨床參數，只需搭配常見心電圖機與個人電腦，即可於5至10分鐘內完成判讀，診斷效能顯著優於傳統醫師，靈敏度高達83.1%，AUC可達0.86。

▲「肺高壓偵測系統」獲頒國家新創獎「臨床新創獎」，研發團隊於頒獎典禮合影。

「心電圖肺高壓偵測系統」已於台北及台中榮總、成功大學附設醫院及日本Makiminato與Nakagami醫院完成跨院與跨國場域驗證，並成功應用於多種心電圖機型，展現高度穩定性與廣泛通用性，目前已導入實際臨床場域，協助醫師快速識別高風險患者，有效提升早期診斷效率。

經TFDA核准為醫療軟體後，心電圖肺高壓偵測系統可正式應用於臨床診斷，未來將積極推廣至基層醫療、診所及健康檢查中心，作為國民健康預防的重要工具，且系統具備低成本、高效率特性，也可納入全民健保及國家級健康檢查計畫，進一步減輕醫療支出與社會負擔。