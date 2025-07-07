年輕女也會得子宮內膜癌　注意「初經或停經前後」異常出血

▲國健署提醒，月經異常一定要特別警覺。（示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

子宮內膜癌是女性常見癌症，但國健署指出，部分女性因對疾病認知不足，可能輕忽或誤解警訊，其中包括「子宮內膜癌只發生在停經後婦女」、「沒有性行為或子宮頸抹片檢查結果正常就沒事」，但其實許多女性在「初經」或「停經」前後，月經不規則被視為正常，容易忽略異常出血，延誤就醫。

子宮內膜癌是女性常見的婦科癌症，國健署癌症防治組組長林莉茹指出，子宮內膜癌常見的迷思包括「子宮內膜癌只發生在停經後婦女」，雖然子宮內膜癌好發於停經前後的女性，特別是50至60歲，但年輕女性也可能罹患，尤其許多女性在初經或停經前後，月經不規則被視為正常，而容易忽略異常出血，延誤就醫。

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第二迷思則是「沒有性行為或子宮頸抹片檢查結果正常，就不會得子宮內膜癌」，但其實子宮內膜癌與性行為無直接關聯，無性經驗者也可能罹癌。

林莉茹說，而子宮頸抹片主要是藉由刮取子宮頸細胞觀察可疑的病理變化，僅少數（10%）子宮內膜癌患者的惡性細胞從內膜剝落至子宮頸，並隨子宮頸抹片檢查時被發現，因此抹片結果正常但有異常症狀者，仍應儘速就醫。

林莉茹提醒，子宮內膜癌好發於50歲以上、特別是停經後的女性，早期徵兆以陰道異常出血最為常見，包括「停經後再次出血、月經週期紊亂、經血量增多或持續性的紅色分泌物」，有些女性也可能出現「疲倦、貧血或下腹悶痛」等不適，這些都是子宮內膜異常的警訊，不可掉以輕心。

