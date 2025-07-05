8歲童染噬肉菌「發病兩天就休克」　醫示警：社區內出現流行

▲長庚醫院副院長、感染科醫師邱政洵，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

日本過去兩年發生有「食人菌（嗜肉菌）」之稱的A型鏈球菌疫情引發民眾關注，現在有國內醫師示警，近期臨床觀察A型鏈球菌感染個案明顯增加，不僅造成咽喉炎、猩紅熱等輕症，上周更收治到一名重症的8歲學童，發病不到兩天就演變為「毒性休克症候群」，目前都還在住院治療。

「一個門診就可以看到2~3名猩紅熱的病人！」長庚醫院副院長、兒童感染科醫師邱政洵受訪表示，過去兩周臨床出現很多A型鏈球菌感染個案，上周還發現一名侵襲性感染的重症個案，顯示社區內確實有A型鏈球菌流行。

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邱政洵指出，該名重症個案是年約8歲男童，一開始出現發燒、肌肉痛等症狀，但是不到兩天就全身出疹、血壓下降，出現毒性休克症候群，緊急送急診被收治到加護病房，確認是A型鏈球菌感染，給予抗生素輸液、升壓劑、免疫球蛋白等，好不容易穩定病情，目前還在住院治療。

邱政洵說明，A型鏈球菌主要透過飛沫與密切接觸傳播，容易發生在國小至高中階段學童，最常見是喉嚨痛與發燒等咽喉炎症狀，若併發皮膚出疹、草莓舌等症狀則是猩紅熱；極少數仍會併發重症，可能出現侵襲性感染、毒性休克症候群、壞死性筋膜炎等。

長庚醫院有持續在監測、檢驗A型鏈球菌，邱政洵分析，國內2024年以前主要是流行M12型，相對容易導致重症則是M1型，英國2016年曾經有檢出M1 UK菌株，造成多起嚴重感染，該菌株在國內不常見，但也曾監測到蹤跡，必須提高警覺。

猩紅熱過去多半在春天或春夏交界，邱政洵說，一般猩紅熱發生時間沒有那麼炎熱，但今年進入夏季之後，個案卻非常多，情況和過去流行情況不同，分析原因，可能是因為學童夏季仍有許多活動參與，與其他人接觸頻率仍高，至於相關預防，建議仍要注意正確洗手，加上近期國內仍有新冠、腺病毒等流行，到人多的場所也建議戴上口罩防範。