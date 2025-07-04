健保署招聘2名公衛師創「公家機關第一」　石崇良曝任務規劃

▲健保署全國公家機關之先將聘任2名公衛師。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內於2020年通過《公共衛生師法》立法，但是五年來尚未有公衛師進入公務體系，衛福部健保署創全國公家機關之先，公告將聘任2名公衛師作為專技人員進入健保署服務。健保署長石崇良今（4）日表示，公衛師相關訓練可搭配目前正在推動、賴清德總統提出的「888計畫」及癌症國家防治計畫等，所以這次特別指定任用。

公衛師被視為是推動衛生政策、醫療體系轉型的重要即戰力，台灣在2020年成為亞洲首個通過《公衛師法》的國家，並且在2021年進行首屆公共衛生師國家考試，到今年即將邁入第五屆，但是公衛師職涯發展仍受限，無人進入公職。

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石崇良今日出席健保署與扶輪社合作偏鄉地區遠距醫療服務簽署MOU活動，會後受訪談及公衛師聘任，他表示，國內公共衛生學系培養相當多人才專家，過去一直沒有專業肯定，所以才會在2020年疫情期間通過《公衛師法》予以專業證照認定，然而實務上執行業務，哪些場域、職位合適讓公衛師進入，中間還有很多討論。

石崇良表示，公務機關中有規定，高考考上的受訓人員若在過程認為志向不合、不適應而離開，可報請主管機關同意，以專技人員任用，今年健保署剛好有2個人員退訓，因此申請以公衛師指定為專技人員來健保署任用工作，也是健保署第一次正式聘任公衛師。

石崇良指出，健保署不是僅有傳統的健康保險業務，還跨足很多健康計劃如大家醫計畫、居家計畫、「888計畫」及癌症國家防治計畫等，還有長照的銜接，這些健康計畫的規劃，與公衛師在流行病學、統計方面的專業能力訓練高度契合。而相關徵求將到7月11日截止，目前已經有人報名，也希望有志的公衛師們可以踴躍遞件。

▲健保署長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

健保署今日與扶輪社3481地區第十分區永福、福星、百福、福友、福海網路、幸福、天愛、福藝等扶輪社暨3470地區台南華一扶輪社簽署MOU，建立「321」目標合作平台。

健保署表示，該合作將以3年為一期，由健保署提供偏鄉遠距計畫區域內約200個鄉鎮市或地點，有遠距醫療設備需求之院所及項目清單，由扶輪社無償捐贈，預計投入1,000萬元以上。預期透過此合作平台，提升在地數位醫療技術與遠距會診品質，強化偏鄉民眾之醫療服務可近性，縮短城鄉差距與健康平權。