高齡社會藏隱形炸彈　失智症背後的財務戰場如何解？

▲高齡化社會照護成本大增，民眾一定要事先做好安排。

圖文／鏡週刊

面對失智症照顧帶來的龐大支出，靠社會資源遠遠不夠，個人要如何轉嫁失智長照風險？目前市面上僅有長照險、重大傷病險符合需求，但要達到理賠條件並不容易；而失智者要保全自身財產也只能靠安養信託。

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面對失智帶來的鉅額支出，光靠社會資源遠遠不夠，家庭若要撐得久、撐得住，自助是關鍵。就像日前衛福部核准兩款針對早期阿茲海默症的新藥，一次療程為一年至一年半，但需自費100萬元至150萬元，且只針對輕度患者有效。

專家直言，現階段失智照護的龐大負擔也只能夠靠保險勉強撐住，而目前市面上僅重大傷病險、長照險能轉嫁失智症的看護、醫療支出。而失智者若要保全自身財產，則只能依靠安養信託。

要注意的是，失智症雖是健保規定的重大傷病，但要拿到重大傷病卡相對困難，至少要中度失智，且伴隨妄想、憂鬱等精神疾病，「更麻煩的是，失智屬慢性精神病，多家保險公司針對慢性精神病理賠還打折，或只退還保費、不理賠。」禾亞保經業務副總陳俐縈指出。

以遠雄人壽一年期重大傷病險為例，罹患失智症是退還當年度保費，但保單持續有效，若罹患其他重大傷病仍會理賠；富邦人壽的終身重大傷病則採打折理賠，理賠後保單終止。

「相較之下，長照險是較好的選項，但需中度以上失智才有機會理賠。」陳俐縈說。只是長照險最讓人詬病之處就是貴，以及每年須符合長期看護的狀態才能繼續理賠，如果生活自理能力漸漸好轉，有可能隔年就拿不到長照險理賠。雖然現在有保險公司推出持續理賠4年後，第5年起不需每年評估的產品，如南山人壽、凱基人壽都有增加此類批註條款，但仍為少數。

由於長照狀態多數已進入老年，建議以終身或類終身（理賠至85歲以上）、且沒有壽險理賠的商品為主。包括新光人壽「長照心安長期照顧終身健康保險」、台銀人壽「新全心守護長照險」，是目前較便宜的兩張保單。以前者為例，40歲女性，月領5萬、繳費20年期，年繳保費66,650元，20年總繳133萬3,000元，最高賠付15年、180個月，共900萬元。

陽明交大特聘教授林志潔提到，「失智者要靠他人的善意才能有尊嚴地活著。」主因在失智症另個問題就是罹病者認知功能喪失，財務若未妥善安排，容易被有心人濫用。

「目前能守護資產最好的工具就是安養信託。」永豐銀行信託處資深協理林麗真強調，信託的特殊處不只幫忙「保管錢」，還會根據需求，確保這筆錢真正用於事先規劃好的用途上，如生活費、醫療費用等，讓患者和家人面對未來長照需求時能更安心。https://youtu.be/oqfUipNF6YE



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