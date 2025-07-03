10大死因「肺炎死亡率飆升」　醫示警：半數長者沒打肺鏈疫苗

▲台灣疫苗推動協會李秉穎理事長。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

根據衛福部最新公布的10大死因統計，肺炎不但排名第3，更是唯一標準化死亡率上升的疾病。醫師指出，社區型肺炎最常見的致病菌是肺炎鏈球菌，統計今年上半全國侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）創下近6年同期新高。值得注意的是，政府提供65歲以上長者免費接種PCV13與PPV23疫苗，卻有近5成符合資格者連一劑都沒打。

據統計，超過9成的肺炎死亡者為65歲以上的老年人。台灣感染症醫學會理事長張峰義表示，台灣整體社會老化且年長者伴有慢性疾病的比例高，在生命的晚期經常會併發肺炎引起重症、死亡。且導致肺炎的致病菌對多種常見抗生素具抗藥性，增加臨床治療困難度，這也可能是導致肺炎死亡率不降反升的原因之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張峰義指出，社區型肺炎最常見的致病菌是肺炎鏈球菌，一旦感染肺炎鏈球菌可能演變為敗血症、腦膜炎、骨髓炎等侵襲性的感染症，威脅性命。今年截至6月30日，全國侵襲性肺炎鏈球菌感染症累計病例達188例，創下近6年同期新高。另研究指出，19至64歲高風險族群罹患IPD的風險較健康成人高出數倍至17倍之多。

▲台灣家庭醫學醫學會、台灣胸腔暨重症加護醫學會、台灣感染症醫學會、台灣疫苗推動協會、癌症希望基金會一同呼籲注意肺炎鏈球菌感染。（圖／記者洪巧藍攝）

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民則提到，癌症患者因慢性發炎、造血系統異常及接受免疫抑制治療等原因，常處於免疫力低下狀態，所以感染風險高，像肺癌患者罹患IPD的風險是一般成年人的13倍。而若癌症患者不幸感染IPD七天內死亡率恐高達4成4，對健康的威脅不可小覷。

為降低感染風險，政府自2023年底起提供65歲以上長者免費接種PCV13與PPV23疫苗，並於2025年3月擴大施打對象至19至64歲高風險族群。據疾管署統計，截至今年4月底，僅24.9%的65歲以上長者完成兩劑肺炎鏈球菌疫苗接種，推估仍有215萬人（約47%）連一劑疫苗都未接種。

台灣疫苗推動協會理事長李秉穎指出，肺炎鏈球菌常年潛伏於鼻腔中，感染風險無分季節，因此全年都需要防護。接種肺炎鏈球菌疫苗能預防肺炎以及相關嚴重感染症，65歲以上長者或19至64歲的高風險族群都該完整接種。而慢性疾病患者也可與醫師討論自費接種疫苗，遠離肺炎威脅。