什麼時候散步最好？　專家揭「黃金時間」與「危險時段」

▲不少人習慣每天散步維持健康。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者洪菱鞠／綜合報導

許多人為了維持健康，會養成每天散步的習慣。日本健康長壽醫學權威、東京都健康長壽醫療中心研究所的青栁幸利博士，根據超過20年的研究調查指出，大多數疾病靠「走路」就能有效預防，不過，散步雖然簡單有效，時間點和方式也很重要，做錯反而對身體不利。

青栁幸利在著作《所有疾病都能預防的長壽步行（暫譯）》中提到，傍晚是最適合散步的時段，建議一次走大約4000至6000步。原因是這段時間運動不僅能促進血液循環、提升體溫，適度的身體疲勞也能幫助更快入睡，經常失眠或睡眠品質不佳的人不妨嘗試。

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青栁幸利研究團隊曾針對0至100歲的1645位居民，於早晚兩次量測體溫並進行數據分析，結果發現，隨著年紀增長，體溫會逐漸降低，睡眠品質也會跟著變差。因此，除了睡前泡澡能幫助提高體溫、促進入睡外，傍晚散步也是很好的選擇，同樣能達到類似效果。

若擔心手腳冰冷，建議可在睡前輕柔按摩腳踝到大腿，幫助血液循環、減少水腫，並保持室溫，避免體溫過度下降，都能提升睡眠品質。

不少人偏好一早起床後就到戶外健走或打高爾夫等運動，青栁幸利特別提醒，千萬要避免「早晨起床立刻運動」。早上剛醒來時，體溫最低，身體還沒完全進入活動狀態，自律神經尚未從副交感神經轉換為交感神經，如果在起床後30分鐘內就開始運動，這時心臟負擔會變大，心肌梗塞或其他突發狀況的風險也會升高。

此外，青栁幸利指出，剛睡醒時，身體多處於脫水狀態，即使立即補充水分，從飲入到腸道吸收約需30分鐘，若在這段時間就開始劇烈活動，同樣會提高心臟病與猝死風險。如果無法在傍晚散步，早餐或午餐後也是不錯的散步時段，餐後散步還能抑制血糖急速上升，對糖尿病的預防也有益。

散步固然是簡單又有效的保健方式，仍要正確挑選時間並做好水分補充，才能在安全前提下享受運動好處。