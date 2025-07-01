爆紅「杜拜巧克力」防腐劑超標　邊境攔截160公斤退運銷毀

▲杜拜巧克力熱賣全球。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布最新邊境查驗不合格產品，其中有一批阿拉伯聯合大公國的「含餡巧克力」檢出防腐劑超標，另外，還有一款從法國進口的「芥末醬（MAILLE MUST DIJON）」漂白劑含量不符規定，不合格產品全數退運或銷毀。

「徒水有限公司」輸入160公斤產地為阿拉伯聯合大公國的「含餡巧克力」，製造廠為DUBAI TRADING AND CONFECTIONERY CO LLC.，品牌名則為VIGO，被檢出防腐劑去水醋酸0.05 g/kg。

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食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，該產品成分因含有添加去水醋酸的無鹽奶油，依業者提供原料成分比例換算後，其「無鹽奶油」成分的去水醋酸含量為1.7g/kg，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，奶油及人造奶油的防腐劑用量以去水醋酸計算為0.5 g/kg以下，該批產品全數退運或銷毀，將針對「徒水有限公司」在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

另「河洛企業股份有限公司」輸入產地為法國的「芥末醬」，被檢出二氧化硫0.11g/kg，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，其他加工食品漂白劑偏亞硫酸氫鉀用量以二氧化硫殘留量計算為0.030 g/kg以下，該批法國的「芥末醬」在邊境必須退運或銷毀，將針對「河洛企業股份有限公司」在邊境由加強抽批查驗調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。