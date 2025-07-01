藥師教「自組防災包」500元有找　兒童版必備6種藥

▲避免天災意外發生，家戶需準備緊急避難包，藥師揭通用版、幼兒版準備重點。（圖／VCG）

圖、文／藥師健康新聞網

台灣地處環太平洋地震帶，颱風頻繁，加上近年地緣政治風險升溫，防災意識逐漸提高，政府與民間紛紛推動「家戶防災包」的準備意識。除了基本的糧水與生活用品，藥品與醫療用品是防災包中不可忽視的一環，特別是有小孩、長輩或慢性病患者的家庭。除了通用型的藥局防災包製備，藥師建議另外準備幼童專用急救藥物包，以備不時之需。

過敏與慢性用藥不可少 兒童防災包六大內容必知

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我藥行銷Nana藥師指出，兒童的免疫系統與身體機能尚未成熟，一旦面臨自然災害或意外狀況的環境劇變，特別容易出現發燒、腸胃不適、外傷或過敏等問題。建議家有嬰幼童者可依以下六大類藥品與用品準備避難包：

一、退燒止痛藥（如Acetaminophen滴劑或粉包）：兒童易因感染或環境影響而發燒，災時醫療資源受限，備有退燒藥可即時處置並減緩不適。

二、腸胃藥（益生菌、止瀉藥或口服電解液）：水源污染或飲食改變易引起腹瀉、嘔吐，需即時處理以防脫水。

三、過敏藥（如抗組織胺糖漿）：過敏原可能來自新環境、昆蟲叮咬等，備藥可避免急性過敏反應。

四、慢性用藥（氣喘吸入劑、抗癲癇藥等）：有慢性病史的兒童需攜帶足量備藥，建議定期與主治醫師討論，確保備藥保存與效期。

五、外傷處理用品：小孩常因奔跑跌倒受傷，應準備生理食鹽水、優碘、不沾黏紗布、棉棒、膠帶、萬用藥膏、剪刀、手套等，方便即時處理擦傷、割傷。

六、防蚊液與萬用藥膏：可預防蚊蟲叮咬、改善輕微皮膚搔癢與曬傷，是戶外避難期間的常用備品。

我藥行銷Nana藥師提醒，所有藥品應貼上標籤、備註劑量與服用時間，並使用密封袋或防潮盒妥善收納。定期檢查是否過期，也是確保效用的關鍵。

每戶500元有找！家庭通用防災包如何準備

社區藥局是防災救護物資的轉運樞紐，我藥行銷小花藥師表示，如果沒有特殊的慢性病，大多數民眾可依藥師建議，在社區藥局以低成本準備一份「基本型通用防災包」，涵蓋退燒、止痛、抗感染與外傷處理用品，這類急用防災包約360元至500元即可完成，購買時亦可先與社區藥局藥師諮詢正確急用方式。基本型通用防災包主要內容包括：

■基本藥品

乙醯胺酚（Acetaminophen）：對於發燒、頭痛、肌肉痠痛等常見症狀有良好止痛退燒效果，溫和安全，是災時常備首選。

布洛芬（Ibuprofen）：具退燒、止痛及消炎作用，對肌肉扭傷或外傷引起的紅腫熱痛特別有效。

外用抗生素藥膏：清洗傷口後塗抹，有助於防止細菌感染並促進癒合。

■外傷處理醫材

生理食鹽水：用於初步清潔傷口或眼部異物沖洗。

優碘：為廣效型皮膚消毒劑，對傷口周邊清潔效果佳。

不沾黏紗布／透氣膠帶：避免二度拉扯傷口並固定敷料。

棉棒、手套、剪刀：基本醫材操作用具，可降低交叉感染風險。

換藥藥膏：保護傷口、減少疤痕並提升癒合速度。

■緊急資訊卡片

建議隨包附上一張個人健康卡，包含姓名、血型、慢性病史、過敏藥品、緊急聯絡人等資訊。藥師提醒，此卡在緊急送醫或協助時能大幅提升醫護效率。

善用社區藥局 個別規畫家戶防災包應急藥品

藥師提醒，防災包內容應依家庭成員健康狀況調整，如糖尿病、高血壓患者的用藥需注意保存方式。藥品至少每半年檢查一次效期與狀況，確保關鍵時刻可立即使用。同時，家中每位成員都應熟悉防災包用途包括藥物成份、適用情況等。家中若有特殊族群可諮詢社區藥師，配合健保用藥品質之藥事照護計畫或各縣市家庭藥師計畫，個別規畫防災包內容。

本文經授權轉自：藥師健康新聞網