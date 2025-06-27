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他頭暈跌倒「舊傷引癲癇」險死　醫曝真相：撞到頭一定要檢查

▲▼員榮醫院神內葉宗勳主任解說病情。（圖／員榮醫院提供）

▲員榮醫院神內葉宗勳主任解說病情。（圖／員榮醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

一名80多歲患者因為跌倒送醫，檢查發現患者腦部有硬腦膜下血腫，是先前跌倒造成的舊傷引發癲癇，後續緊急移除血塊才保住一命。醫師指出，這是典型因跌倒引發的惡性循環，呼籲65歲以上民眾要注意，平均有三分之一的人每年會跌倒一次，如撞到頭，一定要到神經內科檢查，才不會因愈發狀況容易跌倒。

收治個案的員榮醫院神經內科主任葉宗勳指出，這名87歲男性病患被送到員榮急診，主訴頭暈、跌倒，後枕部有撞擊傷，腦部電腦斷層顯示右額葉有亞急性硬腦膜下血腫，但家屬不考慮手術。從CT影像來看，是亞急性期硬腦膜下血腫，並非當天跌倒所造成的新傷。

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葉宗勳說明，從病人臨床表現「頭暈和跌倒」可推測病人極可能是因先前形成硬腦膜下血腫逐漸壓迫腦組織，導致神經功能異常而引發癲癇發作，再造成這次跌倒，陷入典型的惡性循環，應該馬上手術移植血塊。

不過家屬一開始選擇保守治療住院，直到當天下午患者呼吸狀況開始惡化，顱內壓升高壓迫腦幹，經過再次溝通後，家屬終於同意緊急手術，經轉送醫學中心，患者幸運挽回一命。

▲▼黑色箭頭處顯示患者腦部有一處舊傷，才引發癲癇造成跌倒。（圖／員榮醫院提供）

▲黑色箭頭處顯示患者腦部有一處舊傷，才引發癲癇造成跌倒。（圖／員榮醫院提供）

葉宗勳指出，隨著年齡增長，老年人因關節退化、肌肉力量減弱、平衡感下降及中樞神經系統功能衰退等問題，跌倒風險大幅提高。統計顯示，65歲以上長者每年約有三分之一會經歷至少一次跌倒事件，這些跌倒中約有10%會導致嚴重傷害，包括骨折和腦部損傷，當長者步態不穩、平衡感差或經常跌倒的情況時，應及早就醫評估。

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關鍵字： 跌倒 硬腦膜下血腫 老年人 醫療 手術

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