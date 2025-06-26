35歲男全身痛！醫曝「1病毒」害的：嚴重恐導致鼻咽癌

▲男子經常感到疲累，竟是罹患由EB病毒所引起的「慢性疲勞症候群」。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

小毛病也可能導致大危機！一名男子經常感到疲累且全身痠痛，每天都感覺沒睡，工作難以專注，時間超過半年，檢查才發現罹患由EB病毒（Epstein Barr Virus, EBV）所引起的「慢性疲勞症候群」，EB病毒最常透過唾液傳染，多數人感染後會痊癒，但該病毒會終生潛伏在體內，當免疫系統弱勢，便造成疲勞與慢性免疫失調，甚至是鼻咽癌。

營養功能醫學專家劉博仁在臉書分享案例，提到近期有一名35歲男子，神情憔悴走進診間，主訴每天都覺得累到不行，醒來像沒睡，腦袋像塞棉花，連簡單工作都沒辦法專注，身體也一直痠痛，這樣的狀況已經持續半年。做了一系列檢查後，找出背後原因，竟是罹患典型的「慢性疲勞症候群」，體內有EB病毒感染的跡象。

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劉博仁醫師說明，慢性疲勞症候群並不是單純的「累」，而是一種長期、無法透過休息改善的極度疲憊狀態，可能持續數月甚至數年，常伴隨認知功能下降（腦霧、專注力差）、睡再多也感覺無法恢復、喉嚨痛、肌肉痠痛、關節不適、活動後疲勞惡化（甚至做家事都會累垮）。

劉博仁醫師指出，這名男子體內的EB病毒抗體明顯上升，是一種屬於「人類皰疹病毒第四型」的病毒，全球超過90%的人一生中都感染過它，最常透過唾液傳染，所以親吻、共用飲料、餐具、牙刷等等，都可能讓病毒有機可乘。多數人在感染後會慢慢痊癒，但病毒會潛伏在體內終生，當免疫力低落、壓力大、作息混亂時，就可能再活化，引發身體長期疲勞與慢性免疫失調。

不只如此，EB病毒還與多種疾病有關，包括鼻咽癌、伯基特氏淋巴瘤、何杰金氏病、紅斑性狼瘡、多發性硬化症等自體免疫病，部分長新冠（Long COVID）案例也觀察到EBV活化的痕跡，顯示EB病毒不只是「小感冒」而已，當免疫系統弱勢時，它可能成為疾病的推手。

如果想預防EB病毒的傳播與活化，必須保持充足的睡眠，每晚7～8小時，幫助免疫修復，也要均衡飲食，多吃新鮮蔬果、Omega-3 脂肪酸、抗氧化食物，並且規律運動，每周至少3次，提升自然殺手細胞活性，也可以透過冥想、瑜伽、聽音樂減少壓力，幫助大腦與免疫系統平衡。

另外，還要注意個人衛生，不共用餐具、飲料與牙刷，避免在對方生病時親吻，同時補充營養素，如維生素D3、鋅、C、益生菌，幫助免疫力正常運作。劉博仁醫師提醒，像EB病毒這樣的沉默病毒，可能會趁人體最虛弱的時候悄悄復活，造成意想不到的影響。

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