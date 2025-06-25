三班護病比「27家醫院」未達標　專家：護理人力嚴重斷層

▲專家指出，國內醫療環境第一線仍面臨護理人力嚴重斷層。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者趙于婷／台北報導

衛福部推動三班護病比制度，並首度撥付總計5.47億元獎勵金。新光醫院副院長、台灣醫務管理醫學會理事長洪子仁指出，採「先獎勵、後入法」的方式，也提供各級醫院緩衝與調整時間，但本次有27家醫院達標率掛蛋，這也反映出醫療第一線面臨護理人力嚴重斷層的結構性困境。

「三班護病比達標獎勵」是114年編列公務預算10億元作為達標獎勵，分二階段推動。第一階段自113年3月至114年6月止，三班（白班、小夜、大夜）護病比中有二班達標，以各醫院住院護理費為基準，額外給予3%加成獎勵，三班護病比都達標則加成比率提高至7%。第二階段自114年7月起，全面以三班護病比整體達標為獎勵標準，給予10%加成獎勵，激勵醫院全面落實制度。

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洪子仁指出，從本次發放結果來看，區域醫院的達標率偏低，全台更有27家醫院「掛蛋」，占所有醫療機構7%，反映的不是醫院不願意達標三班護病比，而是醫療第一線面臨護理人力嚴重斷層的結構性困境。

他提到，要落實三班護病比，不只是計算人數的問題，更重要的是如何創造能讓護理人員「願意來、留得住、發展好」的職場生態，建議應重新定義護理職涯價值，建立「長期承諾、彈性選擇」的工作模式，包括護理分流制度，例如專責照護、夜班專職、教學發展路徑等，讓護理人員可依自身狀態調整生涯階段與工作型態，才有助降低流動率、提高回流率。

另外，也要善用獎勵金導向策略，從「給錢」轉向「留人」。洪子仁說，目前獎勵金多數作為院內整體加給，但應進一步明確區分用途，導入「白班夜班差異獎勵」、「第一線留任津貼」、「回流再訓練計畫」等專案，讓資源真正發揮人力穩定效果，因此建議衛福部建立「護理回流專區」，與醫院聯合推動護理人才再回任計畫。

洪子仁也進一步提到，新一代年輕人重視的是「工作意義」、「生活平衡」、「尊嚴與安全」，醫院應從根本改善排班制度、縮短晉升停滯期，透過ESG導向的「友善醫院認證」，展現醫療機構對勞動尊重的承諾。