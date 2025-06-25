國二男偷爸爸信用卡買「減重餅乾」　醫：不僅沒瘦還爆負面影響

▲當心青少年盲目減重錯失成長關鍵期。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

一名13歲的國二男生，因為身材圓潤長期被取笑，竟然使用父親的信用卡，在網路上訂購號稱能快速瘦身的「減肥餅乾」取代正餐，結果不僅沒有瘦身成功，反而更容易飢餓、頻繁吃零食，甚至出現注意力不集中、學習成績下滑，還影響發育。醫師指出，盲目跟風節食、使用未經認證的產品，不僅可能影響發育，還可能造成心理健康問題。

收治個案的兒童內分泌暨減重專科醫師王律婷指出，該名國中男生在家長察覺異狀後帶來檢查，發現他的身高也長得比預期慢，顯示錯誤的減重方式已經影響發育。青春期是孩子身高快速成長的關鍵期，若此階段營養攝取不足，可能干擾生長激素與性荷爾蒙分泌，影響最終身高與身體健康。

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根據加拿大兒科學會的建議，成長中的孩子即便只是稍微減少能量攝取，都可能出現生長速度減緩、骨密度降低等問題；青少年正處於身心迅速發展的階段，不當的減重或節食可能對心理健康造成影響，例如引發厭食症、暴食症，降低自尊，甚至對未來的健康帶來長遠的負面影響。

王律婷說，減重並非不能進行，但應該根據個人體態與生長狀況規劃合適的方式。許多青少年在缺乏正確知識的情況下，選擇不吃正餐，只吃特定食品節食或亂用減重產品，但這些方式多半無法帶來實質幫助，尤其目前許多市售的「減肥食品」，並未經過兒童與青少年族群的臨床驗證或是成分來源不明，潛藏不良反應風險。

此外，在門診中也經常遇到家長太急於讓孩子「瘦下來」，卻忽略了成長中的營養需求。王律婷強調，兒童與青少年的體重管理，應該以健康行為改變與減緩體重增加為主，而非強調體重下降。而當孩子對外型產生焦慮時，家長應給予正向支持，並主動尋求兒科醫師或營養師協助來穩定改善生活習慣，避免落入錯誤的減重陷阱。