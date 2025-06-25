全家都腸子都黑掉！醫揪1習慣害「黑腸症」：功能開始退化

▲醫師提醒，想要腸道健康，生活習慣一定要改變。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一位年約65歲左右的女士因長期便祕，家人購買健康食品、綜合酵素、中草藥幫助排便，沒想到吃出「黑腸症」，全家人進一步跟著做檢查，也都出現黑腸症的情形。醫師提醒，黑腸症是因長期服用瀉藥，導致大腸色素沉澱，代表腸道功能已開始退化，便祕會越來越嚴重。

腸胃科醫師詹宜學在臉書粉專PO文指出，該個案第一次就醫是因為長期便祕，擔心「大腸」會出問題，於是做了人生第一次大腸鏡檢查，雖然她非常配合清腸指示，但那次的清腸效果還是有些不理想，隔年檢查發現清腸結果比第一年好，但是出現大腸黏膜黑色素沉澱，也就是所謂的「黑腸症」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

詹宜學進一步詢問狀況，才發現原來是因為第一次檢查以後，這位女士的女兒幫媽媽採購了一些健康食品、綜合酵素、中草藥等幫助排便的食品，檢查後發現，全家都以為這些產品能幫助排便，對腸道有益，於是這一年的檢查，全家都出現黑腸症的問題。

黑腸症是一種大腸壁色素沉澱造成的疾病，成因是因為長期服用瀉藥，造成腸道細胞受損，受損細胞顯示深色，會被巨噬細胞吞噬，因此腸道黏膜會呈現深棕色。詹宜學表示，長期服用瀉藥或刺激性保健品，會導致大腸上皮細胞受損、色素沉澱的現象，雖然它本身是良性的，不會引起疼痛，但代表腸道功能已經開始退化。

詹宜學提醒，基本上停止使用這些產品後，腸道還是有機會可以恢復的，但關鍵在於生活習慣的改變，想讓腸道「變年輕」、變健康，就要記得每天多喝水、多吃天然原型食物、多運動、補充益生菌和減少刺激與依賴。