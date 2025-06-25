「綠茶vs抹茶」喝哪個好？　維生素C竟差4倍

▲綠茶。（圖／Pixabay）



文／常春月刊

你平常比較常喝「綠茶」還是「抹茶」呢？雖然綠茶與抹茶都屬於同一種茶類，那它們之間在營養價值上有差別嗎？對此，日本專欄「栄養士食堂」詳細解釋綠茶vs抹茶，哪個營養價值更高？

綠茶與抹茶的差異？

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綠茶與抹茶其實都來自同一種植物——茶樹（Camellia sinensis），而且都是未經發酵製成的茶，可說抹茶本身也是綠茶的一種，但兩者栽培方式不同。

▲抹茶」 。（圖／Unsplash）

．綠茶：採摘前會讓茶葉充分接受陽光。

．抹茶：採摘前會遮光超過20天（用簾子或稻草等），避免陽光直射。

抹茶因為遮光栽培，產生較少的兒茶素（帶來苦澀味），而富含更多的茶胺酸（帶來甘甜味），這也是抹茶常被應用於甜點的原因。

綠茶 vs 抹茶，哪一種營養價值更高？

●綠茶（煎茶）中含量較高的營養素：

食物纖維：約1.2倍多 → 有助改善腸道環境

鉀：約1.2倍多

鐵：約1.2倍多 → 預防貧血

鎂：高達約4倍 → 支援多種酵素運作

維生素E：約2.3倍多 → 抗氧化

維生素C：約4倍多 → 合成膠原蛋白、增強免疫力

其他如鈣、維生素B2、葉酸也略高

●抹茶中含量較高的營養素：

鉀：約1.2倍多

鋅：約2倍多 → 維持味覺健康

維生素K：約2倍多 → 幫助凝血、預防骨質疏鬆

維生素B1：約1.3倍多 → 抗疲勞

維生素B6：約2倍多 → 協助蛋白質代謝





答案揭曉：整體來說，「綠茶」的營養價值略高！雖然同為茶葉，但綠茶與抹茶在營養價值上還是有差異。

．如果你想要補充維生素C、維生素E、鎂、膳食纖維等——選綠茶更適合

．如果你想要攝取鋅、維生素K、B群——可選抹茶

兩者都是健康的飲品，不妨根據自己需要的營養素來選擇，或輪流飲用也不錯！

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