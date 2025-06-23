上腹痛又發燒！老翁「膽結石」併發肝囊腫　二度感染險要命

▲一名患者腹痛診斷出膽結石險要命。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一名年近七旬、患有高血壓和糖尿病的男性，因右上腹疼痛及高燒送醫，經診斷為急性膽囊炎，治療後返家休養，但一個月後再度出現腹痛、黃疸，伴隨深色尿液、反覆高燒及畏寒，入院時已有嗜睡現象。經診斷確認為「膽結石導致膽管阻塞」，進而引發肝囊腫，二度感染形成肝膿瘍，所幸在接受內視鏡取石與膿腫抽吸治療後，病況逐漸穩定。

萬芳醫院消化內科主任張智翔表示，病人一個月前曾因急性膽囊炎住院治療，當時就發現黃疸情形，懷疑膽管可能已有阻塞，建議儘早處理膽結石，但病人及家屬考量身體狀況虛弱，且症狀已有改善，決定先採保守治療，未料病情再度發作時症狀更加嚴重，除典型腹痛外，還出現皮膚與眼白明顯變黃、尿色加深、高燒及畏寒，甚至神智不清、嗜睡。

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張智翔指出，畏寒代表細菌已進入全身血液循環，若合併意識改變，可能已發展為敗血性腦病變，需緊急處理，當膽管被結石阻塞，膽汁無法順利排出，細菌可能由腸道逆行侵入肝臟，若肝臟內原已存在良性囊腫，便可能成為細菌溫床，進而引發「二度感染性肝膿瘍」，這類併發症雖較為少見，但若未及時治療，尤其對年長且患有糖尿病等高危險群而言，極易發展為敗血症。

▲萬芳醫院消化內科主任張智翔。（圖／萬芳醫院提供）

膽囊的功能為儲存肝臟製造的膽汁，當身體需要消化脂肪時，膽囊會收縮，將膽汁經由膽管送入腸道，若膽囊內膽汁濃縮或流動不順，可能因體質關係而逐漸形成膽結石，這些結石隨膽汁流動至不同位置，可引發各種併發症，例如阻塞膽囊出口造成急性膽囊炎，若卡在膽管中，則可能導致黃疸或急性膽管炎，若細菌上行感染至肝臟而未受控制，便可能發展為敗血症。

膽結石可發生於任何年齡層，根據文獻指出，肥胖、女性、40歲以上及有生育經驗者為較常見高危險群。張智翔提醒，若在健檢中發現膽結石但無明顯症狀，可先觀察，但若出現典型症狀，如飯後右上腹痛、黃疸、灰白便或急性發炎反應，應及早處理，必要時進行膽囊切除手術，以避免病情反覆惡化或引發更嚴重併發症。