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3大「清淡陷阱」食物　醫：越吃越胖！

▲▼果汁。（圖／CFP）

▲醫師提醒，果汁看似健康，其實打成果汁後，纖維被濾掉，糖分更易吸收。（示意圖／VCG）

記者陳俊宏／綜合報導

胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，你明明吃得很「清淡」、很「健康」，為什麼體重卻沒降反升？小心！你可能掉進「清淡陷阱」，包括「清粥小菜、蔬果汁、假健康素食」這些常見誤區，正讓你越吃越胖。

黃軒在臉書發文提醒：

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1、 清粥小菜：高GI+高鈉+隱藏糖分

早餐白粥+醬菜？晚餐燙青菜+醬油？其實這些食物升糖指數超高，白米粥讓血糖快速飆升，引發胰島素分泌，使脂肪囤積。搭配的醬菜、豆腐乳還常藏有高鈉與糖分，導致水腫與熱量過剩。

2、蔬果汁：纖維OUT，果糖IN

果汁看似健康，其實打成果汁後，纖維被濾掉，糖分更易吸收；加上濃縮果汁常加入額外糖分，導致血糖波動，脂肪堆積。《Obesity》研究也證實，液態糖與體重增加息息相關。

3、假健康素食：高鈉+高油陷阱

素雞、素漢堡等植物肉雖名為「素」，實為加工食品重災區，高鈉高油量驚人。《Am J Clin Nutr》研究指出，植物肉雖然有纖維，但鈉攝取竟增加42.5%。此外，像百頁豆腐就含高油脂熱量，一不小心吃過量。

黃軒強調，改變策略才是瘦身關鍵：

1、選擇全穀類（如糙米、全麥）替代白米白麵。

2、多吃原型食物，避免加工素食與假健康食品。

3、注意食品標示：尤其糖與鈉含量。

4、素食≠健康，聰明選食才是王道！

黃軒指出，真正的「清淡」不是表面看起來沒油沒味，而是要天然、均衡、少加工，吃得對，身體才會輕盈不發胖！

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關鍵字： 黃軒 果汁

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