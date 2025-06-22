失智和正常老化關鍵差異一次看　中醫揭4類穴位按摩助保健

▲失智症和老化有所不同。（圖／VCG）

記者洪巧藍／台北報導

曾任三大醫學中心院長的心臟外科名醫林芳郁證實罹患失智症，震驚各界，有些人擔心健忘是失智前兆，中醫師指出，年紀漸長偶爾會有忘東忘西，屬於正常老化，且不會越來越嚴重；但若是失智，患者可能會出現認知功能障礙與日常生活功能逐漸退化，要特別提高警覺。

中醫診所院長黃上邦說明，年紀漸長，身體器官會逐漸老化，偶爾會忘東忘西，忘了事情只要仔細想想，或是稍微提醒應就可以回想起來，這是正常老化，老化的健忘不會越來越嚴重。

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至於失智症則是一種疾病現象而不是正常的老化，黃上邦分析，失智症的特點是患者的認知功能障礙及日常生活功能逐漸的退化，失智患者的腦部功能會明顯衰退，甚至影響日常生活及照顧自己的能力，而且忘記的事即使經過提醒也想不起來，彷彿未曾發生。

失智症與正常老化的區別：

老化

・可能突然忘記某事，但事後會想起來。

・若做記憶測試，可能會無法完全記住測試中的物品。

失智

・對於自己說過的話、做過的事，完全忘記。

・無法記住記憶測試中的物品，甚至完全忘記自己做過測試。

黃上邦也建議，民眾平常可以壓按相關穴位保健，包含頭部穴位如百會穴、神庭穴、本神穴、四神聰穴；臉部穴位如印堂、人中、上廉泉；耳穴如心點、神門；四肢穴道如足三里、豐隆、血海、三陰交、神門穴等。

至於中醫對於失智症照護，可分為內科用藥及針灸治療，黃上邦指出，會依據病人體質及病程進展及退化的程度有所不同。初期主要是延緩腦部的退化以維持認知功能，朝輔助及延緩疾病進展。內科用藥方向朝清熱平肝、健脾祛溼及安神效果之藥方為主。

黃上邦進一步提到，中期的中醫治療用藥朝緩和異常情緒及減少精神症狀，以疏肝解鬱為方向，針灸方面對於控制較差的患者可以加電刺激加強。晚期則以維持正常生活功能及減少嚴重併發症為主，特別要注意吞嚥功能，避免嗆咳而引起吸入性肺炎。