林芳郁明日不出席失智新書發表　妻曝病況：會在家看網路直播

▲名醫林芳郁失智，妻子林靜芸出書談照護，明天記者會林芳郁將不會出席。（圖／翻攝林靜芸臉書）

記者洪巧藍／台北報導

國內心臟外科權威、曾擔任三大醫學中心院長的林芳郁罹患失智症近5年，其妻子、整形外科醫師林靜芸出版《謝謝你留下來陪我》談這段照顧歷程，周日將舉辦新書發表會並成立林芳郁教授基金會。林靜芸今（21）日表示，林芳郁病況穩定且慢慢有恢復進步，但因他本就個性內向，加上生病後的恐慌症，家人不敢讓他出席活動，會安排他在家裡，與大家同步觀看現場的網路直播。

林芳郁歷任衛生署長及台大醫院、台北榮總和亞東醫院等三大醫學中心院長，從亞東醫院退休之後就鮮少露面，近日證實他罹患失智症，震驚各界。

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消息一出，不少醫界人士紛紛表達關心，也分享林芳郁過去各項事蹟，包含培植人才、醫療革新等。林靜芸今日發文特別感謝這些天來大家對林芳郁的關心，這一年來他的病況穩定，甚至慢慢地、慢慢地在恢復進步。

林靜芸表示，只是林芳郁原就是內向的人，加上病後的恐慌症，家人不敢讓他出席周日的基金會成立儀式，會安排他在家裡，與大家同步觀看現場的網路直播。

林芳郁任職榮總期間，向外募款鼓勵年輕醫師出國進修，替醫界造就許多人才，退休之後他的心願，是替母校台大外科作相同的事情，可惜林芳郁猝然生病，林靜芸在照顧之餘，想要替他完成願望，除透過新書《謝謝你留下來陪我》分享照顧者真實經驗，書寫林芳郁的故事，為失智者、照顧者找出口，同時宣布捐款在台大外科成立林芳郁教授基金會，協助外科醫師的養成教育以及進修。

林靜芸提到，這幾天收到許多林芳郁的老同事及學生來訊，都想來現場看看他，「我想替他向您們道歉。未來，如果在路上散步或旅遊途中相遇，歡迎您們來和林芳郁打招呼。非常謝謝大家。」