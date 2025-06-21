夏至到「冷氣病」上班族激增　中醫消暑建議：手搖冷飲最好中午喝

▲中醫師李和蓁表示，近期臨床上「中陰暑」的民眾明顯增加。（圖／TFC臺北婦產科診所生殖中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

今天是夏至，今年氣候悶熱、濕氣加重，民眾根本離不開冷氣，還為了消暑多吃冰品、手搖飲，中醫師觀察發現近期「冷氣病」、「中陰暑」的患者明顯增加，大多與氣候炎熱又頻繁進出冷氣房所致，提醒如果要喝冰飲，儘量在中午最炎熱時飲用，傍晚後體溫已降，身體無法順利代謝寒涼的飲品；平時傍晚後可在戶外運動，以增強身體調節溫度的機能。

上班族黃小姐每天捷運通勤上下班，從捷運站出口走到公司僅10分鐘路程，在辦公室內冷氣房一待就是8小時以上，近期天熱便開始出現頭暈、頭痛的症狀，確認為典型的「陰暑」症狀。

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TFC松仁中西醫診所中醫師李和蓁表示，近期臨床上「中陰暑」的民眾明顯增加，這類患者容易出現頭暈、頭痛、噁心、四肢無力、痠痛、食慾不振等看似感冒的症狀，卻沒有呼吸道症狀，即是因為身體調節溫度的機能出了問題。

李和蓁指出，上班族頻繁進出冷氣房，只要溫差5度以上，即使只是通勤在外10分鐘的路程，每天累積下來一樣會讓暑氣蓄積在體內，而長期待在冷氣房內無法出汗，導致中暑，也是所謂的「冷氣病」。

李和蓁提醒，在夏至炎熱時節，上班族民眾待在冷氣房內，可以加一件小外套，在冷氣房內多喝熱水，自知要進出溫差大的空間時，先在中間地帶多停留一下，讓身體有時間適應溫差，平時也可透過運動增加出汗量。

「出汗能力較差的民眾要特別注意中暑。」李和蓁強調，流汗就是身體在調節溫度的機制，民眾可以在傍晚下班後，到戶外運動30分鐘，一周3至5次即可，出汗可以調節身體，以習慣夏至較為炎熱的氣候環境；若在室內有空調的地方運動，流汗後建議趕緊沖澡，避免流汗後反而讓身體著涼。若平時就不太會流汗的民眾，更要特別注意，避免暑熱鬱積導致中暑。

此外，夏至前後氣候雖炎熱，但人體往往處於「表熱裡虛」，容易出現腹瀉胃痛等消化道問題，這也和夏日手搖杯、冰品等相關。李和蓁指出，若要解暑，建議飲用青草茶、仙草茶或是西瓜汁，一天一杯為限，並且儘量在中午最炎熱時飲用，傍晚後體溫已降，身體無法順利代謝寒涼的飲品，恐讓暑熱更加難消；且大量飲用恐「瀉火」過量，易導致體虛，已有腹瀉等腸胃道症狀者則先忌口，避免症狀加劇。

適量清涼飲品並非完全不可，李和蓁建議，選擇「滋陰降火」的方式調養更為穩當，例如苦瓜、蓮子心等可清熱，搭配烏梅、山楂、檸檬等微酸食材，不僅能瀉火，還有開胃、生津之效。

李和蓁提醒，民眾若出現莫名身體發熱、頭暈、腸胃不適、虛弱、食慾不振等情況，建議可及早諮詢中醫師，由專業診斷體質並加以調理，避免小症狀積累成大問題。