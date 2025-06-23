22萬住院病人用藥遭不當磨粉　1.1億元放水流、健康陷風險

▲專家發現國內醫院普遍有不當磨藥的問題，鼻胃管灌食的住院病人安全備受挑戰。（圖／CFP）

記者邱俊吉／台北報導

民眾住院若吞嚥困難、無法吃藥，常見藥物磨粉後以鼻胃管灌食，對此專家示警，其實某些藥物不宜磨粉，硬磨恐害藥效失靈，甚至增加副作用，但國內研究發現，全台5年內恐有超過22萬名管灌病人曾接受不當磨粉給藥，不僅浪費上億元的健保藥費，生命也承擔風險，非常不值。

永和耕莘醫院教學研究部副主任施如亮藥師近年戮力提醒醫護人員注意特定藥物不宜磨粉，2024年並因著有相關專書而獲頒新北市衛生局「第12屆藥事服務獎」，對此她指出，許多藥品如腸溶錠、緩釋錠、控制釋放劑型等，皆設計是在體內特定的部位、時間或速度釋放，磨粉將破壞藥物結構，也影響藥效。

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例如腸溶錠，設計初衷為通過胃部、在腸道釋放有效成分以發揮藥效，若遭磨粉，成分提早在胃中被吸收，除失去效果，也可能刺激胃部；此外，緩釋錠是為控制劑量穩定釋放，一旦磨粉，整天的劑量可能在短時間內被病人吸收，且某些藥物可能造成癲癇、心絞痛、血壓驟降等副作用，甚至會危及生命。

▲某些藥物經磨粉後不僅失去藥效，甚至可能危及患者性命。（圖／成大醫院提供）

藥物不當磨粉有風險，不過根據施如亮近期發表研究，發現2016至2020年間，在超過45萬名的住院管灌病人中，約有52.8%涉及不當磨粉，5年相關藥費合計近1.1億元，平均每年約2200萬元，相對於健保總體支出雖非巨額，但既然用藥是為協助病人好轉，便不該因習慣、方便或忽略等緣故，使療效白白流失，甚至導致患者反受其害。

此外，這項研究的統計僅限於住院資料，不能排除在養護之家等醫療相關機構也有類似問題，5年1.1億元恐怕還不足以反映實際浪費情形。

▲除了醫院，專家認為養護之家等機構也可能有不當磨藥供住民管灌的現象。（圖／123RF）

施如亮指出，住院管灌病人的給藥常由護理團隊執行，但用藥教育訓練較少強調藥品劑型的知識，多數藥品仿單字體小或標示不明，臨床人員往往難以快速分辨哪些藥物不能磨粉，若醫師未特別註明，便易導致醫療現場習慣性磨粉給藥。

此外，施如亮說，除住院外，許多家屬、照護者也會將藥錠磨碎後混入食物或水中給藥，卻未注意其中或許有不可磨粉藥品，恐造成療效喪失、病情惡化。

針對改善建議，施如亮認為，食藥署可建立全國性「不可磨粉藥品清單」，藥品包裝並加註顯眼標示，以助醫護、病患辨識，也呼籲健保署將不當磨粉列入電腦審查系統，可望加強品質把關。

對此，食藥署回應，不可磨粉藥品於仿單皆有明確標示，如仍需磨粉，須經醫師處方再由藥師調劑，若有疑義，藥師會與處方醫師溝通。

健保署則表示， 醫療院所應遵循專業藥事、臨床指引， 針對管灌病人，應評估有無其他口服液劑、口服溶液、懸液劑等劑型可替代，而該署也將整理這類疑似不當給藥的相關資訊，提供醫院進行院內管理，並邀相關專業團體、學會協助宣導，共同守護民眾用藥安全。