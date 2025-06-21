愛滋自我篩檢試劑「免運」明截止　疾管署揭篩檢時機

▲疾管署愛滋篩檢試劑，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

即將進入暑假，為了鼓勵年輕族群接受愛滋篩檢，疾病管制署推出愛滋自我篩檢試劑推廣活動，為期10天的免運費小確幸即將於明天截止，民眾可透過愛滋自我篩檢計畫網站 訂購試劑，並選擇鄰近超商通路取貨付款，不需額外支付45元物流費。疾管署也針對有性行為者、不安全性行為者、感染風險行為者三種情況提出篩檢建議，守護自己的健康。

依據疾管署監測資料顯示，今年截至5月底新增確診通報共359人，其中本國籍愛滋病毒感染者68人為15-24歲年輕族群，佔19%，其主要感染原因皆為不安全性行為，愛滋篩檢、了解自身健康狀況相當重要。疾管署推出為期10天的愛滋自我篩檢試劑推廣活動，自13日凌晨零時起至6月22日午夜23時59分止，活動期間每日前500筆訂單（每筆上限為2劑）均可享有免運費。

[廣告]請繼續往下閱讀...

疾管署提醒，若發生性行為請主動要求對方或自己全程使用保險套，並搭配水性潤滑液，以保護自己，降低感染風險。同時呼籲，有性行為者，建議至少進行1次愛滋篩檢；有不安全性行為者，建議每年至少進行1次篩檢；若有感染風險行為（如感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等）、或性伴侶有前述任一情形者，建議每3至6個月篩檢1次。

疾管署指出，愛滋自我篩檢可讓民眾於安心且隱私的空間下進行，其篩檢過程簡易方便，民眾除了可至愛滋自我篩檢計畫網站訂購自我篩檢試劑外，亦可前往合作民間團體、衛生局（所）等實體服務點或利用自動服務機，取得愛滋自我篩檢試劑。完成篩檢後上網登錄結果，還可獲得免費試劑電子兌換券1張，可自用或轉贈親友使用。

自我篩檢試劑為初步檢驗，倘初步篩檢為陽性，即便身體沒有不適，也請儘速至愛滋指定醫事機構進行確認檢驗，疾管署亦補助當次就醫掛號費及部分負擔，愛滋指定醫事機構聯絡資訊可至自我篩檢計畫網站查詢。

疾管署說明，除了愛滋自我篩檢期間限定活動外，有鑑於年輕族群經濟大多未完全獨立，疾管署推出「校園免費愛滋自我篩檢試劑電子兌換券活動」，只要是高中職（含）以上在學學生，於愛滋自我篩檢計畫網站註冊會員（全程匿名，僅需填入個人E-mail及設定密碼），登入會員專區後，點選「校園免費試劑電子兌換券推廣活動」，並進行學生身分驗證，免費愛滋自我篩檢試劑電子兌換券即匯入至個人之會員專區，電子兌換券可至實體通路或網路訂購超商取貨通路兌換愛滋自我篩檢試劑1支，且每3個月即可再申請一次，鼓勵年輕族群定期接受篩檢，守護青春與健康。