恩師林芳郁失智　亞東院長揭「初期一細微變化」：更加寡言

▲亞東醫院院長邱冠明受訪談恩師林芳郁。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內心臟外科權威、曾擔任三大醫學中心院長的林芳郁罹患失智症近5年，震驚醫界。從林芳郁手中接下亞東醫院院長位置的邱冠明今（20）日受訪分享，林芳郁是帶領他入行的老師，師徒情誼超過30年，直呼「很幸運我可以站在巨人肩膀上」。邱冠明也提到林芳郁在初期的症狀十分細微，僅感受到原本木訥的老師「變得更寡言」，所幸完善的照顧下，目前身體還算硬朗。

林芳郁歷任衛生署長及台大醫院、台北榮總和亞東醫院等三大醫學中心院長，從亞東醫院退休之後就鮮少露面。林芳郁的妻子、整形外科名醫林靜芸18日在臉書證實先生罹患失智症，將透過新書《謝謝你留下來陪我》分享照顧者真實經驗，同時也要替先生完成願望，宣布捐款在台大外科成立林芳郁教授基金會，協助外科醫師的養成教育以及進修。

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邱冠明今日出席青少年神經多樣性生活導師制度推動記者會，會後受訪談及恩師林芳郁，他感性訴說自己是台大醫學系畢業，學生時期就是林芳郁的學生，且他選擇心臟外科，當時林芳郁是心臟外科主任，等於是帶他入行的老師，後續人生規劃時，林芳郁也不斷給予方向，對他的影響非常大。

邱冠明說，「很幸運我可以站在巨人肩膀上」，像朱樹勳教授真的是一個傳奇，而林芳郁教授是另外一個不同典型的傳奇，自己可以站在巨人的肩膀上，看到前輩的成長、茁壯、堅持。不僅於此，邱冠明從林芳郁發病初期就一路在旁，也看到了他的身體變化與各項反應。

▲心臟外科名醫林芳郁。（圖／翻攝自台大醫院官網）

「他變得比較寡言。」邱冠明分享，最開始林芳郁出現的變化相當細微，只能感受到本就木訥的老師更加寡言，當時他們作為學生的重要責任，就是協助整個醫院運作，既是承擔也是學習成長。在邱冠明接任亞東院長的時候，正好是新冠疫情三級警戒，人與人互動減少，當時林芳郁雖沒有多說什麼，「但從他的眼神就知道，他期待你把事情做好、做對。」

這段時間邱冠明也常與師母林靜芸關心、討論林芳郁的狀況。邱冠明直言，良好的關係不僅是正面，還包含另一個消長過程，相對的負面、衰弱的過程，他參與期間非常感動，但也非常捨不得。對於分享這件事，他說，其實師母也考慮再三，「林院長吃過的苦，不希望別人再吃。」因為這個想法，林靜芸最終才下決定出書談論整個調適與照顧過程。

邱冠明也坦言，師母是一個非常特殊的案例，因為她本身是專業人士，她有充足的資源，「她給我們做了一個最好的示範」，但比較可惜的是，這個示範是一般民眾跟不上的。邱冠明父母也是失智症患者，他說，即便如他是醫界一份子，也不可能像師母一樣來照顧家人。

外界可能很難想像，即使林芳郁現在這樣的狀況，林靜芸仍維持大概每一季帶他出國一次的行程，除了夫婦兩人，還有三名照顧者陪同，因應可能發生的突發狀況。

邱冠明說，失智症是現在老年化社會可能普遍面臨的情況，「當我們把心臟病、急性心肌梗塞、癌症早期篩檢，這些急性病症都克服了，壽命延長了，但終究無法抵抗失智症等整體性的退化，如何維持生活品質相當重要，這會成為一個大問題，所以也需要更多人來分享經驗。」