林芳郁推動首座「重粒子治癌中心」　北榮院長：令人敬重的前輩

▲國內心臟外科權威林芳郁罹患失智症。（圖／翻攝北榮官網）

記者趙于婷／台北報導

國內心臟外科權威林芳郁罹患失智症，引發關注。台北榮總院長陳威明今表示，林芳郁是相當令人敬重的醫界前輩，也曾在北榮擔任6年院長，任內做了許多重要的擘畫和決策，對於北榮後來的發展影響深遠，其中國內第一座「重粒子癌症治療中心」也是由他推動。

林芳郁曾任衛生署長及台大醫院、台北榮總和亞東醫院等三大醫學中心院長，5年前突然生病，妻子、整形外科名醫林靜芸18日在臉書證實先生罹患失智症。將透過新書《謝謝你留下來陪我》分享照顧者真實經驗，同時也要替先生完成願望，宣布捐款在台大外科成立林芳郁教授基金會，協助外科醫師的養成教育以及進修。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳威明今接受媒體訪問時直言，林芳郁是知名的心臟外科醫師、令人敬重的醫界前輩，2009年受命接任台北榮總的院長，做滿6年任期到2015年1月期滿卸任，一天也不戀棧。

陳威明提到，林芳郁任內做了許多重要的擘畫和決策，其中就包括國內第一座「重粒子癌症治療中心」，該中心斥資新台幣45億元、歷經四任院長，於2023年5月15日正式啟用。

另外，陳威明在北榮時，也受到林芳郁的提攜。他透露，當時自己是骨科部骨折創傷科主任，有一天，林芳郁主動找上他，希望他出任醫學研究部主任，但再三思考後，決定鼓起勇氣婉拒，他告訴林芳郁，內科系在醫學研究方面的表現比外科系更突出，外科系的自己恐怕無法勝任這項工作。

不過後來陳威明才知道，林芳郁原來是希望他從醫學研究部的一級主管逐步向上發展，未來能進入醫院的管理階層，這也讓他自此由衷感謝林芳郁的提攜與厚愛。